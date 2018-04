Leones Negros emprende viaje para jugar la final de ida

Este martes la Universidad de Guadalajara emprendió su viaje con rumbo a Tapachula, lugar donde el próximo jueves se medirán a los Cafetaleros como parte del juego de ida de la gran final del Ascenso MX.



El equipo voló con rumbo a la Ciudad de México para de ahí partir hacia Chiapas, lo hizo en dos grupos: por la mañana viajó parte del staff junto con algunos jugadores; ya por la tarde hicieron lo propio el cuerpo técnico y el cuadro titular de los melenudos.



Uno de los primeros en arribar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue Jorlian Sánchez, quien se sinceró y reconoció que le ha hecho falta anotar un gol para redondear el buen momento que vive la UdeG.



"Ojalá que se me dé el gol, que es lo que me está fallando. Me está faltando anotar y no sé, quizá sea la ansiedad de hacerlo, pero creo que estoy haciendo un buen trabajo, estoy satisfecho con eso. Le estoy dando mucha ayuda al equipo y creo que por eso el profe me toma en cuenta siempre", finalizó el atacante panameño.



Para este juego tan determinante en las aspiraciones de la UdeG, Manuel Madrid tendrá una oportunidad dorada para recuperar la titularidad, pues ante la lesión de Roberto Carlos Juárez, será él quien haga dupla con Kristian Álvarez en la zaga central.

