León no cambiará su estilo ante América: Ángel Mena

Con la confianza en el estilo de juego que han mostrado hasta ahora, el delantero ecuatoriano del León Ángel Mena, aseguró que de ninguna manera cambiarán su estilo para el partido de vuelta ante América este domingo.

"Este equipo ha demostrado durante todo el torneo un estilo de juego y en estos momentos no puede cambiar. El partido con Tijuana lo hicimos de la misma forma aún teniendo la ventaja", explicó este viernes en conferencia de prensa.

Destacó que en ese encuentro ante el cuadro fronterizo, que por momentos le complicó las acciones, pero lograron salir adelante, "el equipo salió a imponer su juego, metió al rival en su arco y este fin de semana va a ser así ante América".

Dijo que así como saldrán a proponer el duelo de regreso, tal como lo hicieron a lo largo del torneo regular y en este tramo de la Liguilla, también deberán ser prudentes por el rival del que se trata que nunca baja los brazos.

"Cuando te enfrentas a rivales de mucha jerarquía siempre debes ser prudente y mantener la calma, es cierto que ganamos el primero, pero queda la segunda parte y hay que salir bien concentrados", aseveró.

Dijo que de alguna manera la ventaja adquirida en la ida les da un poco de tranquilidad, "de nuestra parte sí nos deja tranquilos haber marcado gol de visita, pero sabemos que de local debemos de ganar siempre".

De la sequía de goles que ha tenido en lo que va de esta fase del campeonato, dijo que le tiene sin cuidado ya que lo importante es que el equipo logre salir con el resultado no importa quién marque, como sucedió este jueves en Querétaro.

"Siempre dije que éste es un equipo, me gusta hacer goles, estar en contacto con el arco, pero la verdad eso pasa a segundo plano porque para mí lo más importante es que el equipo gane; si me toca marcar bien, acá ganamos todos, no sólo Ángel Mena".

RR