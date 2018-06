Leiton acepta jugar con jóvenes

Si bien parece que la directiva rojinegra se empeña en debilitar al equipo, dejando ir a elementos que se habían convertido en referentes del plantel, el defensa central colombiano Leiton Jiménez aceptó que la idea de la dirigencia es jugar con elementos de la cantera y no lo ve con malos ojos, al contrario, espera aportar su experiencia para que Atlas pueda cumplir con un buen semestre futbolístico.



"Estamos muy motivados, con muchas ganas de que este torneos sea muy diferente, la directiva está apostando por tener a un equipo joven, con jugadores de casa, jugadores que Gerardo conoce bien, creo que atlas siempre se ha caracterizado por sacar a sus propios jugadores, ahorita creo que le quieren hacer así y los van a acompañar con algunos jugadores de experiencia, en este caso me toca ser a mí y obviamente tomo esa responsabilidad y esa alegría de poder guiar a los muchachos para tener un semestre bueno", dijo el zaguero cafetalero.



Leiton aceptó que el último año para él fue difícil, ya que sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó fuera muchos meses, pero el equipo mostró personalidad con él y sin él en la cancha, algo que planea repetir este semestre, un buen torneo al lado de jóvenes promesas de la institución.



"Fue un año maravilloso, pasaron cosas buenas, cosas malas, nos tocó salir de una lesión que desgraciadamente nos dejó fuera mucho tiempo, volver de esa lesión no fue fácil, pero creo que en el torneo pasado terminamos haciendo las cosas bien y hay que buscar hacer las cosas mejor", comentó.



Atlas entrena en Playa del Carmen en Quintana Roo, como parte de la etapa fuerte de la pretemporada y lo hace con un plantel plagado de juveniles y otros que no son tan jóvenes, pero que pelean día a día por ganarse un puesto como titulares dentro del equipo de Gerardo Espinoza.



La frase:



"Estamos al 100 por ciento, con muchas ganas de volver a ser protagonistas en el futbol mexicano, el objetivo está ser uno de los mejores centrarles y obviamente cumplir el objetivo de ser campeón", Leiton Jiménez, jugador del Atlas

LS