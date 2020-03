Le encargan el changarro

Alexis Vega es el enemigo público número uno del Atlas, puesto que antes era de Marco Fabián. En redes sociales así se lo han hecho saber, pero el atacante de Chivas dice no importarle esto, porque tiene un compromiso extra, ya que confesó que Fabián le pidió que atendiera muy bien a los rojinegros cada que se enfrentaran. Hasta ahora le ha marcado cuatro goles.

“Mi hermano Fabián desde que llegué me dijo que me encargaba al Atlas, ahora me ha tocado la dicha de marcarle tres, un hat-trick como él lo hizo, y quiero seguir por este camino. El sábado buscaré hacerles el quinto, si me toca marcar lo festejaré a muerte, o quien anote, igual”.

Vega recordó que cuando logró aquél hat-trick pasaba por una mal momento, la afición rojiblanca le reclamó y ese Clásico de su debut con Chivas le sirvió para ganarse a los seguidores, crecer y obtener el respeto de la plantilla.

“Pasé un mal momento, cuando me destapé me cambió mucho y me dio confianza. Los compañeros me dijeron que así se levantaba la cara y luego me fue muchísimo mejor. He platicado con Fabián, me mandó mensaje antes de mi primer Clásico y después del hat-trick, también hablé con él y en Selección. Esta semana no tarda su mensaje para planear el partido”.

La experiencia que vivió Vega se la comparte a Uriel Antuna para que aproveche si le toca jugar y le dé un cambio a las críticas actuales por aplausos, ya que considera que se lo merece, porque cuando lo ve trabajar le recuerda a cuando él la pasó mal, poniendo todo en el campo.

“El primer gol es el más difícil y hay que estar fuertes de la cabeza, eso se lo comentaba a Uriel. Uno llega con ansiedad de hacer goles y ser referente en el equipo, y en ese afán no salen las cosas. Son momentos complicados, pero cuando llega el gol es una fiesta y disfrutas al máximo, lo sé”.

Últimos cinco enfrentamientos

Torneo Jornada Resultado Sede Apertura 2017 Jornada 16 Chivas 1-2 Atlas Estadio Akron Clausura 2018 Jornada 16 Atlas 1-0 Chivas Estadio Jalisco Apertura 2018 Jornada 7 Atlas 0-1 Chivas Estadio Jalisco Clausura 2019 Jornada 7 Chivas 3-0 Atlas Estadio Akron Apertura 2019 Jornada 9 Chivas 1-0 Atlas Estadio Akron

El “coco” del Atlas

Con goles de sombrerito, de larga distancia y dentro del área rival, la pierna derecha de Alexis Vega se transformó en toda una pesadilla para el Atlas luego de marcarles cuatro dianas en los dos más recientes Clásicos Tapatíos.

Desde que Vega arribó al Rebaño, a inicios de 2019, el surgido de las Fuerzas Básicas del Toluca ha marcado nueve goles con la casaca rojiblanca, pero su cliente favorito ha sido el conjunto de los Zorros, a quienes les ha marcado los últimos cuatro goles de los Clásicos Tapatíos. Primero anotó un triplete en el Clausura 2019 para darle el triunfo de 3-0 a las Chivas frente a los rojinegros, y en el semestre anterior marcó un golazo de larga distancia colgando la pelota en el ángulo superior derecho de la portería rival, para así otorgarle una victoria más al Guadalajara frente a su odiado rival de la Perla Tapatía.

Tal parece que Vega ha cumplido el mandato de Marco Fabián para ser el goleador del Rebaño frente a los rojinegros, pues el último jugador que le había marcado un triplete al Atlas en un Clásico Tapatío había sido Fabián en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2015, cuando Chivas se impuso 4-1 en el Estadio Jalisco.

Contabilizando sólo los últimos 20 partidos entre Chivas y Atlas en Fase Regular durante la última década, Alexis Vega es el jugador con más goles en el Clásico Tapatío con cuatro tantos en sólo dos partidos. Flavio Santos también marcó cuatro dianas en ese lapso con los rojinegros, pero lo hizo en siete juegos.

Referente. Alexis Vega festejó ante los Zorros el torneo pasado. IMAGO7

JL