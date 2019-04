Las reglas del descenso en México son raras: Isijara

A pesar de que el próximo año futbolístico será uno de los implicados en la lucha por no perder la categoría, a Jesús Isijara no le gustan las bondades que otorga la Liga MX para poder eludir el descenso.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de pagar 120 millones de pesos para permanecer en la Primera División, el delantero del Atlas fue tajante al señalar que no le parece lo adecuado, pues esta situación vuelve raras las reglas del descenso en México.

"En lo personal a mí no me gusta, el equipo que pierda la categoría tiene que descender, pero bueno, aquí en México las reglas están un poco raras y ya está. No creo que Veracruz ahorita esté contento por lo que está pasando, pero bueno, seguirán en Primera y esperemos que el siguiente torneo les vaya mejor", compartió.

A pesar de lo anterior, el atacante rojinegro no ve con malos ojos que el Veracruz haya decidido pagar por mantenerse en el máximo circuito, ya que considera válido que los Tiburones se hayan amparado en un reglamento previamente establecido.

"El reglamento está desde el comienzo, ahí no se puede decir nada porque el reglamento está y Veracruz lo cumplió. Ellos quieren pagar los 120 millones y qué más da. Creo que ya están descendidos y se mantendrán en Primera División, ellos pueden hacer lo que quieran".

Ya en otro tenor, referente al juego de esta jornada ante el líder León, Isijara señaló que Atlas deberá ir a proponer el juego al Nou Camp, esto a pesar de todo el arsenal ofensivo con el que cuentan los esmeraldas.

"Ellos vienen con 11 victorias consecutivas y tienen al goleador de la Liga, también la mejor ofensiva. Está plagado de jugadores buenos, pero nosotros tenemos que ir a proponer el partido. Será difícil pero no imposible. Hemos trabajado muy bien en la semana para ir allá y traernos los tres puntos", finalizó.

Conseguir el triunfo en León es de vital importancia para los rojinegros, pues a falta de nueve unidades por disputarse, el equipo tapatío está a seis puntos de los puestos de Liguilla. Una derrota o un empate podrían sellar su eliminación del torneo.

OF