En Atlas confían en cortar la racha del León

Este torneo pasará a la historia como el Clausura en donde León instauró una nueva marca dentro de la Liga MX, pues luego de 11 triunfos consecutivos, los Panzas Verdes impusieron la mejor racha ganadora en la historia profesional de nuestro futbol.

"Cortarles la racha y que nosotros sigamos con la buena actitud que se ve para poder conseguir esos tres puntos"

Pese a lo anterior, dentro del campamento de los Rojinegros del Atlas no se achican ante los Esmeraldas, pues de cara a que se midan a ellos en la Jornada 15 del campeonato, el zaguero Jorge Segura confía plenamente en los Zorros.

"Cortarles la racha y que nosotros sigamos con la buena actitud que se ve para poder conseguir esos tres puntos", señaló el defensor colombiano, quien se ha convertido en un elemento infaltable de la defensa tapatía desde el arribo de Leandro Cufré al banquillo.

Respecto a ese tenor, acerca del protagonismo que ha tomado con Cufré al mando, Jorge Segura se mostró complacido por tener como compañero al peruano Anderson Santamaría, de quien dice ha podido aprender demasiado.

"Me he sentido bien, se ve un Jorge Segura más tranquilo, con mucha más confianza a la hora de hacer un respaldo, de jugar la pelota y hablar con mis compañeros. Me voy adaptando más al futbol mexicano. Todo es un proceso, pero me siento agradecido por la confianza".

"Jugar con Anderson es una tranquilidad, se duerme tranquilo. Yo lo disfruto mucho, tenerlo a mi lado es para aprender las cosas buenas que él hace", finalizó el zaguero sudamericano.

Antes de la llegada de Leandro Cufré, Jorge Segura sólo había visto actividad en un par de juegos del Clausura 2019, pero tras el arribo del nuevo estratega argentino, el defensa colombiano ha sido un elemento infaltable.

JM