El encuentro pendiente de la Jornada 1 entre Chivas y Tigres fue suspendido momentáneamente debido a las condiciones climáticas, luego de que se presentara una fuerte precipitación en las inmediaciones del Estadio Akron.

La lluvia comenzó cerca de las 18:30 horas y fue intensificándose conforme pasaban los minutos, al grado de obligar a la afición a resguardarse en los pasillos del inmueble.

A medida que la precipitación aumentaba, el césped del Estadio Akron comenzó a inundarse, mostrando visiblemente zonas con grandes cantidades de agua.

El sector más afectado fue la zona norte del estadio, ya que en esa área se había retirado el césped antes del concierto de Shakira durante la fecha FIFA, con el fin de evitar que el césped se deteriorara.

Después de una hora de lluvia intensa en el Estadio Akron, el club rojiblanco informó a través de sus redes sociales que el encuentro sería suspendido momentáneamente.

“Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la Jornada 1, ha sido suspendido momentáneamente. A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las actividades”, informó el club.

Existe una alta probabilidad de que el juego sea suspendido definitivamente, debido a que Protección Civil detectó a través del radar meteorológico Doppler la aproximación de otra lluvia de mayor intensidad en la zona.

A medida que transcurrían los minutos, el drenaje implementado en el nuevo césped del inmueble rojiblanco fue succionando las grandes cantidades de agua que se encontraban en la cancha. Sin embargo, algunas zonas siguen visiblemente afectadas.

SV