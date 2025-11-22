Lanús, campeón de la Copa Sudamericana

El Club Atlético Lanús bordó su segunda estrella en la Copa Sudamericana este sábado en el Estadio Defensores del Chaco, al vencer al Atlético Mineiro de Brasil en una final que se definió desde el punto penal, tras 120 minutos de juego sin goles.

El 5-4 final en la tanda de penales coronó al conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, que tuvo en el arquero Nahuel Losada a su máximo héroe.

La final, disputada bajo un clima extenuante, fue una batalla de tensión y resistencia. Lanús, con una clara estrategia de contención ante un Mineiro liderado por Jorge Sampaoli, se vio acorralado en varios tramos. En el primer tiempo, el palo salvó al 'Granate' de un tiro libre del peligroso Bernard. La jerarquía brasileña se impuso en posesión, pero se estrelló contra la solidez defensiva argentina.

El tiempo extra intensificó el drama. Mineiro, empujado por figuras como Hulk y Biel, generó las ocasiones más claras. Cuando el reloj se agotaba, Losada se vistió de superhéroe con una atajada monumental, a quemarropa, en un mano a mano que mandó la definición directamente a los doce pasos.

La tanda de penales fue caótica y agónica. Con fallos por ambos lados y el corazón de la afición en la garganta, la actuación del guardameta Losada fue decisiva. El arquero atajó los lanzamientos clave, inclinando la balanza para que Lanús sellara el 5-4 que desató la euforia.

Este título no solo significa la segunda Copa Sudamericana para la institución (tras la de 2013), sino que también representa el octavo título en la historia del club y le otorga la clasificación automática a la Copa Libertadores 2026. Además, el 'Granate' jugará la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Copa Libertadores, completando una jornada dorada que consolida a Lanús como uno de los grandes representantes argentinos en el ámbito continental.

SV