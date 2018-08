La solución para Chivas estaba en casa

El Guadalajara atraviesa por una crisis de resultados y goles en casa. Atrás han quedado las épocas en las que el conjunto rojiblanco ganaba y gustaba, además de contar con hombres que peleaban por ser los delanteros mexicanos más eficaces.

Ahora, ocupando los últimos lugares de la tabla general en el recién comenzado Apertura 2018, surge la interrogante sobre qué sucedería con el conjunto rojiblanco si se le hubiera dado mayor oportunidad a jugadores surgidos de sus Fuerzas Básicas que hoy militan en otros equipos de la Liga MX, el Ascenso e incluso en otros países.

Nombres como los del delantero Daniel Ríos, quien pertenece a Chivas, pero actualmente milita en el equipo de North Carolina FC de Estados Unidos, o el propio Víctor Guzmán, quien fue vendido inexplicablemente al Pachuca, son algunos que figuran en la lista de elementos forjados en el Rebaño que hoy crean su propia historia enfundados en otra camiseta.

Levanta la mano

Daniel Armando Ríos surgió de las divisiones inferiores del Guadalajara, pero fueron pocas las oportunidades que recibió, por lo que fue prestado al extinto Coras de Tepic, después al Zacatepec y ahora busca lograr su regreso, pero no con súplicas, sino con goles que llamen la atención del equipo rojiblanco.

Ríos milita actualmente en el North Carolina FC de la United Soccer League, equipo en el que se ha convertido en hombre gol, ya que actualmente pelea por el campeonato de goleo en apenas su primera temporada.

“Yo vine buscando una oportunidad, no he podido mostrar en Primera División de lo que soy capaz. Estoy en Estados Unidos con la intención de subir a la MLS o de regresar a Chivas. He visto muchos jugadores que tienen grandes cualidades, pero no les dan la confianza y ese es un problema”.

A sus 23 años, el canterano del Rebaño ha marcado 12 goles en 22 partidos de Liga, cifra que supera las dianas que Alan Pulido, Ángel Zaldívar, José Juan Macías y Jesús Godínez, los habituales delanteros de Chivas, anotaron juntos el torneo pasado.

“Venir a jugar al extranjero lleva mucha responsabilidad, pero estoy contento, es más de lo que esperaba. No me falta nada, en la cancha tengo grandes compañeros. Con todos los goles que he hecho peleo por el campeonato, en lo futbolístico me siento muy bien, me estoy dando a notar como lo hacen los delanteros, con goles”.

OTROS CASOS

Víctor Guzmán

El hoy mediocampista del Pachuca fue formado en divisiones menores de Chivas, sin embargo, fue vendido al conjunto hidalguense a inicios de 2017.

Pese a ser una de las promesas de la cantera rojiblanca, Guzmán pasó al equipo de los Tuzos sin haber debutado en la Primera División y con sus actuaciones se afianzó como uno de los mejores centrocampistas del país. Ya ganó un título y fue convocado por la Selección Nacional, aunque una lesión lo dejó sin la oportunidad de jugar el Mundial pasado.

Fernando González

Tras haber militado en los Coras de Tepic y luego en el Zacatepec del Ascenso MX, el mediocampista fue transferido a finales de noviembre de 2017 al conjunto del Necaxa para volver a probar suerte en Primera División, luego de haber debutado con el Rebaño en el Apertura 2013.

Como medio de contención, Fernando González (#24) se ha afianzado en la titularidad con el conjunto hidrocálido, al grado de ser considerado como un jugador clave en el esquema del técnico Marcelo Michel Leaño.

Óscar Macías

El oriundo de Ocotlán fue uno de los canteranos que más le llenó el ojo al ex director técnico Matías Almeyda, sin embargo, para este torneo fue enviado al Zacatepec con la intención de que tuviera más minutos, ya que José Cardozo no lo tomaría en cuenta.

A sus 20 años, Óscar Macías se desempeña en la zona de recuperación, pero cuenta con una visión de campo extraordinaria, tiene disparo de larga distancia y continuamente pisa el área contraria, aprovechando los espacios.

No es tan fácil

Prueba de que emigrar a un equipo de Estados Unidos no siempre garantizará el éxito a los goleadores es lo sucedido con el máximo artillero en la historia del Guadalajara, Omar Bravo, quien tras haber militado en el hoy extinto equipo de Carolina RailHawks y en el Phoenix Rising FC de divisiones inferiores en el vecino país del norte, apenas pudo anotar cinco goles en 27 encuentros.

Anteriormente, Bravo había anotado 11 tantos en los torneos de Apertura 2015 y Clausura 2016 con el Guadalajara.