La gran tradición de los Gigantes

La historia de la NFL no se puede entender sin la presencia de esta franquicia que ha estado vigente desde 1925, es decir, que apareció en el inicio del segundo lustro de existencia de la Liga.

Con 500 dólares en la bolsa, Tim Mara funda al equipo y lo nombra Football Giants, para distinguirse del equipo de beisbol de la ciudad que tenía el mismo nombre y a lo largo de su primera temporada, Mara invirtió poco más de 25 mil dólares para fortalecer a su equipo, lo cual pagó dividendos en el futuro inmediato, pues con la presencia de un conjunto en la ciudad más grande de Estados Unidos en la década de los años veinte, la NFL podría asegurar su permanencia como una Liga deportiva importante en dicho país.

En los años de la vieja NFL, el de los Giants fue un equipo que le hizo honor a su nombre, pues era un constante contendiente por los títulos, algo que ha repetido a lo largo de diversas épocas y conforme el deporte ha evolucionado, prueba de ello son sus ocho campeonatos, cuatro de ellos conseguidos en la era del Super Bowl.

A la fecha, la familia Mara sigue teniendo injerencia en la franquicia, aunque ahora lo hace de forma compartida con Steve Tisch, heredero de Bob Tisch, quien llegó en 1991 a fortalecer a una organización que desde sus bases y gran parte de sus triunfos, ha moldeado a la Liga para que llegue a los niveles que hoy se le conoce.

Super Bowls : 4 (1987, 1991, 2008 y 2012)

: 4 (1987, 1991, 2008 y 2012) Títulos NFL: 4 (1927, 1934, 1938 y 1956)

4 (1927, 1934, 1938 y 1956) Títulos de conferencia: 11 NFL Oriental: 8 (1956, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963), NFC: 8 (1986, 1990, 2000, 2007, 2011)

11 NFL Oriental: 8 (1956, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963), NFC: 8 (1986, 1990, 2000, 2007, 2011) Títulos de división: 16 NFL Este: 8 (1933, 1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1944, 1946), NFC Este: 8 (1986, 1989, 1990, 1997, 2000, 2005, 2008, 2011).

El referente histórico: Lawrence Taylor

Posición: Apoyador

Draft: Segundo global en 1981

Temporadas: 13

Juegos: 184 (180 como titular)

Tacleadas: 1,088

Capturas: 141.5*

Anotaciones defensivas: 2

Balones sueltos forzados: 33

Selecciones al Pro Bowl: 10

Equipos All-Pro: 8

Novato Defensivo del Año en 1981

Jugador Defensivo del Año en 1981, 1982 y 1986

Jugador Más Valioso en 1986

Salón de la Fama Generación 1999

* En 1981, Taylor tuvo 9.5 capturas, que se tomaron en cuenta como estadística oficial en 1982.

El logo

El logo siempre ha hecho énfasis en la identidad neoyorkina. ESPECIAL

Por casi 20 años, los Giants no tienen un logo en sí, hasta que en 1945 surge la imagen de un jugador de futbol americano alzándose sobre los edificios de Nueva York. Once años después, la silueta de la ciudad es reemplazada por la del Yankee Stadium, que fue la casa de este equipo en esa época. Este emblema evolucionó en 1961, cuando aparece el emblema de la “NY”, muy similar al logo actual, aunque aquél no tenía el contorno en rojo, que apareció hasta el año 2000 luego de que el emblema tuvo algunas variaciones en la década de los años setenta.

Cronología

11 de enero de 1927

Apenas en su tercera campaña en la incipiente NFL, los Giants terminan la temporada con marca de 11-1-1 después de derrotar a los Yankees, récord que les bastó para llevarse el título por primera ocasión en la historia de la franquicia. Entre 1920 y 1932, el campeón de la NFL era el que terminara en lo más alto del standing.

16 de febrero de 1959

Tim Mara muere de causas naturales a la edad de 71 años, por lo que el control de la franquicia queda en manos de sus hijos Jack y Wellington. Las vastas contribuciones de Mara al deporte le valieron para formar parte de la primera generación del Salón de la Fama en 1963.

29 de diciembre de 1963

Desde 1933, los Giants aparecieron en 14 Juegos de Campeonato de la NFL, ganando las ediciones de 1934, 1938 y 1956, y en esta fecha los Giants tienen su última aparición previo a la fusión entre la NFL y AFL de 1970, cuando pierden 14-10 ante los Bears de Chicago. Tras este duelo, Nueva York se perdería la Postemporada en las siguientes 17 campañas.

25 de enero de 1987

Tras lograr su primer título divisional en 34 temporadas al terminar la campaña con marca de 14-2 bajo el mando de Bill Parcells, los Giants vencen en Playoffs a San Francisco y Washington para ganarse un lugar en el Super Bowl XXI, en el que vencen 39-20 a los Broncos de Denver para lograr su primer título de este tipo. Cuatro años después, los Giants repetirían como campeones al derrotar a Buffalo en la edición XXV, tras el famoso error de Scott Norwood en un intento de gol de campo.

3 de febrero 2008

Nueva York termina la temporada con marca de 10-6, perdiendo el último encuentro del rol regular ante los Patriots de Nueva Inglaterra, sin embargo, al equipo le alcanza para avanzar como Comodín. En Playoffs, los Giants logran tres victorias consecutivas como visitantes para llegar al Super Bowl XLII, donde de nuevo se ven las caras ante los Patriots, que llegaron con récord de 18-0. Nueva York sorprende al mundo y en una de las últimas jugadas del partido derrota a Nueva Inglaterra 17-14. Cuatro años después, el rival se repite y los Giants vuelven a derrotar a los Patriots para ganar su cuarta corona de Super Bowl.