La gran noche del jalisciense Christian Villanueva

Sería agradable que en algún instante de la vida todos fantaseáramos con vivir un momento perfecto de realización absoluta. Imaginar, por ejemplo, que llegamos a ser el protagonista de una hazaña imperdible, pero sin reparar nunca en lo extraordinariamente difícil que sería lograr aquello que pensamos.

Soñar, quizá, que somos beisbolistas. Pero no cualquier beisbolista, sino uno que juegue con los mejores del mundo y no desmerezca.

Entonces, ya entrados en generar este guion de ensueño, no escatimemos en recursos extraordinarios. Démonos la libertad de exagerar nuestra gloria imaginaria y pensemos que en una sola noche nos metemos a la historia conectando tres jonrones. Todo esto siendo apenas un novato.

Sería fantástico, sólo de pensarlo se dibuja una sonrisilla discreta en la boca. Pero ahora, para cambiar la sonrisa por reconocimiento —o quizá por asombro— es necesario contar que esta es la historia verídica del jalisciense Christian Villanueva, el pelotero mexicano que el pasado martes conectó tres jonrones para los Padres de San Diego.

—¿Cuál fue tu sensación al conectar estos tres jonrones y recorrer cada una de las almohadillas?

—Son momentos inolvidables que siempre van a estar en mi cabeza, especialmente antes de pegar el tercer jonrón, porque justo ahí sonó un mariachi. Habiendo tanta gente mexicana en San Diego me he sentido como en casa, me han brindado mucho apoyo y es muy motivante jugar en un estadio como el nuestro (Petco Park).

—Es apenas tu segunda temporada en Grandes Ligas y ya te convertiste en el quinto mexicano que logra tres jonrones en un solo juego, ¿a qué crees que se lo debas?

—Fue una noche de ensueño, fue maravilloso lograr esa hazaña que pocos mexicanos hemos logrado. Se dieron bien las cosas, el picheo también estuvo bien. Mis compañeros me pusieron en esa situación, fue un sueño hecho realidad. Me ayudó mucho que hay demasiada información de los pitchers que enfrentamos, uno toma ventaja de eso, de la información que hay.

—¿Imaginaste alguna vez que fuera posible lograr algo así en menos de 15 juegos de Grandes Ligas?

—No, la verdad nunca me lo imaginé, porque este es el mejor beisbol del mundo, están los mejores pitchers y jamás imaginé lograr algo así en tan corto tiempo. Gracias a Dios he estado poniendo mucho de mi parte, trabajando duro.

—Habiendo gente experimentada como Chase Headley en tu posición (3B), ¿qué tan viable consideras el consolidarte en el lineup de los Padres?

—Yo en lo único que me enfoco es en hacer bien el trabajo, en las oportunidades que me dé el mánager. Son cosas que yo no puedo controlar, lo único que puedo aportar es impulsar carreras, llegar a base. No trato de enfocarme tanto en eso, no los veo como una competencia a mis compañeros, uno tiene que ganarse el puesto y pienso que a base de palos lo voy a hacer.

—¿Este tipo de jugadores se han acercado a ti para darte algún consejo?

—Siempre los jugadores como Chase son veteranos que les gusta ayudar mucho a los jóvenes. Ellos me aconsejan que me sienta ya como si tuviera años en Grandes Ligas, que vaya a disfrutar el juego. No olvidar que el beisbol donde sea es lo mismo y se tiene que disfrutar igual.

—Ya en lo grupal, ¿qué esperas de esta temporada con San Diego?

—Creo que éste será un gran año, se va a competir siempre y cuando pongamos todo junto, se nos van a dar las cosas.

Para los récords

Con sus tres jonrones ante los Rockies, Villanueva se convirtió en el quinto mexicano en lograr ese número de vuelacercas en sólo un encuentro de Major League Baseball (MLB). A su vez, el jalisciense hizo historia al convertirse en el tercer jonronero de toda la MLB que consigue un juego de tres jonrones con apenas 14 juegos de experiencia en las Mayores; los otros dos fueron Bobby Estalella y Jarrett Parker.

Mexicanos con tres jonrones en un solo juego de MLB

Roberto Ávila (1951)

Erubiel Durazo (2002, 2004)

Vinicio Castilla (1999, 2001)

Adrián González (2015, 2016)

Christian Villanueva (2018)