La gente del futbol no nos chupamos el dedo: ''Vikingo'' Dávalos

En Leones Negros no quitan el dedo del renglón, luchan por su derecho primero de terminar el torneo de la Liga de Ascenso y luego porque se mantenga la pelea por lograr boletos a la Primera División, así como los descensos en castigo del máximo circuito, sin embargo el director técnico Jorge ''Vikingo'' Dávalos, notablemente molesto por la decisión de la Asamblea de Dueños, señaló que ''nadie se chupa el dedo'', tomando en cuenta de que él sabe a quién se beneficia con estas medidas ya tomadas.



''Es muy lamentable que se hayan tomado estos acuerdos, la Primera División tiene todavía siete juegos pendientes, todavía tiene una Liguilla y no se les veía prisa por querer decidir el futuro de la Liga de Ascenso, lo cual realmente suena sospechoso por donde se vea, no estamos de acuerdo porque finalmente no se está pensando en el beneficio del futbol, de los jugadores jóvenes, de las familias, se está pensando en proteger a dos o tres que hace mucho rato hacen muy mal su tarea, pero los mexicanos no nos chupamos el dedo, la gente de futbol no se chupa el dedo y todos sabemos que estas decisiones tratan de beneficiar a algunos'', dijo el timonel de los melenudos.



El timonel lamentó el hecho de prohibir el ascenso, el cual es un derecho humano la positividad de trascender deportivamente hablando, señalando a quienes toman estas decisiones en la Asamblea de Dueños de equipos de Primera División.



''El ascenso no lo puedes prohibir, es un derecho humano, es la posibilidad de que alguien pueda trascender, los mismos empresarios iniciaron con televisoras, tienen tiendas departamentales, tienen bancos, o sea han venido variando su posibilidad de negocios, está bien que inviertan su dinero en México, porque nadie les ha quitado la posibilidad de crecer, de seguir ascendiendo'', siguió.



Finalmente, el ''Vikingo'' señaló que a la Liga de Ascenso no se le da el apoyo que se debiera a pesar de que existen ingresos importantes, tanto por la Selección Mexicana y sus partidos en Estados Unidos, así como por patrocinios de la Federación Mexicana de Futbol, además de que en las divisiones inferiores es en donde se forman y forjan a los talentos que pondrán a México en el mapa futbolístico.



''Como toda una familia, desde la Primera, Segunda, Tercera, debería ver de manera integral el proyecto, todo lo que se percibe por temas de Selección Nacional, patrocinios y demás, debería ser repartido de mejor manera para que las Ligas sean muy sólidas, esto no se hace, se toma el dinero y solo se destina para algunos y se olvidan que los demás es donde se forman los jugadores'', finalizó.



OF