La estadística que favorece a Tigres en finales y amenaza a Toluca

La victoria de Tigres 1-0 sobre Toluca en el partido de Ida de la Final del Apertura 2025 encendió las alarmas en el infierno mexiquense. Más allá de la mínima diferencia, el marcador coloca a los de la UANL en una posición históricamente dominante. De las 15 finales de liga que Tigres ha disputado a lo largo de su historia, en siete ocasiones ha conseguido terminar el primer capítulo con ventaja, y su efectividad para rematar la obra roza la perfección.

El Antecedente que Abruma a Toluca: 6 de 7 Triunfos. El historial de Tigres tras ganar el juego de Ida es casi impecable, dejando un sombrío panorama para el Club Deportivo Toluca a pesar de que cerrará en casa y con su gente.

En seis de las siete ocasiones en que Tigres ganó el primer partido, levantó el trofeo. La única excepción que rompe esta hegemonía fue la Final del Apertura 2014 ante el América. Tras ganar 1-0 en el Universitario, Tigres sufrió un colapso en el Azteca y cayó 3-0, permitiendo la remontada de las Águilas. Este es el único precedente al que Toluca puede aferrarse.

En contraste, la fortaleza defensiva de Tigres ha sido clave: en tres de estas finales de vuelta (1978, 2019 y 2011) el equipo no recibió más de un gol, lo que neutralizó por completo el esfuerzo del rival. La Final del Clausura 2019 es el ejemplo más reciente, donde el 1-0 de la Ida sobre León fue suficiente al empatar la Vuelta 0-0 en el Nou Camp.

La hoja de ruta del Toluca para el milagro

Para que el Toluca pueda darle la vuelta a la Final en el Estadio Nemesio Diez, necesita enfocarse en varios aspectos clave, más allá de simplemente ganar por un gol.

Evitar el Gol de Tigres: Históricamente, Toluca necesita ganar por dos goles de diferencia para ser campeón, dado que el criterio de desempate en la Liga MX es el marcador global. Un gol de visitante de Tigres obligaría a los Diablos a anotar tres, dada la eficacia ofensiva felina. La prioridad debe ser el cero atrás.

Superar la Frialdad de Guzmán: El portero Nahuel Guzmán ha demostrado ser un muro en las Finales. En las tres ocasiones en que Tigres cerró como campeón sin jugar el desempate por penales (1978, 2011 y 2019), la defensa felina permitió una media de solo 0.75 goles por partido en la Vuelta. Toluca debe ser más contundente y romper la calma del arquero argentino con disparos de media distancia y juego aéreo, aprovechando la altura de la capital mexiquense.

Remontada de Dos Goles: Necesitan ganar el partido de Vuelta por al menos dos goles de diferencia (2-0, 3-1, etc.) para evitar los penales. La presión ofensiva desde el minuto uno será la única vía para romper la tendencia que dicta que, con ventaja en la Ida, Tigres casi siempre es campeón.

El historial está en contra de Toluca, pero el precedente de 2014 ante América prueba que la muralla felina no es impenetrable. El reto es mayúsculo.

Final Resultado Ida Resultado Vuelta Campeón 1977-1978 Tigres 2-0 Pumas Pumas 1-1 Tigres Tigres 1981-1982 Tigres 2-1 Atlante Atlante 1-0 Tigres Tigres (Penales) Apertura 2011 Santos 0-1 Tigres Tigres 3-1 Santos Tigres Apertura 2014 Tigres 1-0 América América 3-0 Tigres América Apertura 2015 Tigres 3-0 Pumas Pumas 4-1 Tigres Tigres (Penales) Clausura 2019 Tigres 1-0 León León 0-0 Tigres Tigres Apertura 2025 Tigres 1-0 Toluca Toluca vs Tigres ¿?

MF