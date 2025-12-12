La estadística que favorece a Tigres en finales y amenaza a Toluca

La victoria de Tigres 1-0 sobre Toluca en el partido de Ida de la Final del Apertura 2025 encendió las alarmas en el infierno mexiquense. Más allá de la mínima diferencia, el marcador coloca a los de la UANL en una posición históricamente dominante. De las 15 finales de liga que Tigres ha disputado a lo largo de su historia, en siete ocasiones ha conseguido terminar el primer capítulo con ventaja, y su efectividad para rematar la obra roza la perfección.El Antecedente que Abruma a Toluca: 6 de 7 Triunfos. El historial de Tigres tras ganar el juego de Ida es casi impecable, dejando un sombrío panorama para el Club Deportivo Toluca a pesar de que cerrará en casa y con su gente.En seis de las siete ocasiones en que Tigres ganó el primer partido, levantó el trofeo. La única excepción que rompe esta hegemonía fue la Final del Apertura 2014 ante el América. Tras ganar 1-0 en el Universitario, Tigres sufrió un colapso en el Azteca y cayó 3-0, permitiendo la remontada de las Águilas. Este es el único precedente al que Toluca puede aferrarse.En contraste, la fortaleza defensiva de Tigres ha sido clave: en tres de estas finales de vuelta (1978, 2019 y 2011) el equipo no recibió más de un gol, lo que neutralizó por completo el esfuerzo del rival. La Final del Clausura 2019 es el ejemplo más reciente, donde el 1-0 de la Ida sobre León fue suficiente al empatar la Vuelta 0-0 en el Nou Camp.Para que el Toluca pueda darle la vuelta a la Final en el Estadio Nemesio Diez, necesita enfocarse en varios aspectos clave, más allá de simplemente ganar por un gol. El historial está en contra de Toluca, pero el precedente de 2014 ante América prueba que la muralla felina no es impenetrable. El reto es mayúsculo. MF