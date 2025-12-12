El Club Atlas ha puesto manos a la obra en la reestructuración de su plantilla. Y es que el defensa central argentino Rodrigo Schlegel arribó a la ciudad de Guadalajara para finiquitar los detalles de su traspaso y convertirse en el primer refuerzo oficial de los Zorros bajo la dirección técnica de Diego Martín Cocca.

El jugador, de 28 años, fue recibido por personal del club y se dirigió de inmediato a su hotel de concentración. En las próximas horas, el zaguero se someterá a los rigurosos exámenes médicos y físicos, protocolo indispensable antes de estampar su firma en el contrato que lo vinculará con la institución rojinegra.

Schlegel llega al futbol mexicano en plena madurez deportiva y con un ritmo de competencia envidiable. En la recién concluida temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), fue un pilar indiscutible con el Orlando City SC, disputando un total de 40 partidos en todas las competiciones y acumulando más de 3,450 minutos de juego. Su solidez y experiencia lo ayudaron a ganar la U.S. Open Cup con el conjunto de Florida en 2022.

El defensor, con pasado en Racing Club de Argentina, aportará solidez y liderazgo a una línea defensiva que busca recuperar la consistencia que caracterizó al equipo en el bicampeonato. Fuentes cercanas a la negociación indican que Atlas desembolsó una cifra cercana a los 600 mil dólares por el traspaso del jugador, quien firmaría por tres temporadas.

Con la inminente oficialización de Schlegel, el conjunto tapatío busca dar un golpe de autoridad en el mercado de pases y sentar las bases para una mejor participación en el Clausura 2026.

Además, se suma a la llegada ya confirmada del otro central, Manuel Capasso, por lo que la zaga lucirá renovada en el 2026.

