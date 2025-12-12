La sombra del Atlante provoca el éxodo masivo en Mazatlán FC

La incertidumbre se ha apoderado de los pasillos del Estadio El Encanto y el proyecto de los Cañoneros parece estar desmoronándose antes de tiempo. En un lapso de apenas 24 horas, el Mazatlán FC ha emitido dos comunicados que confirman lo que es un secreto a voces: nadie quiere quedarse en un barco que está a punto de cambiar de capitán y de puerto. Las salidas abruptas de figuras clave no son hechos aislados, sino la respuesta directa a la inminente venta de la franquicia y su transformación en el histórico Atlante.

El primer golpe llegó el 11 de diciembre de 2025, cuando el club anunció que el futbolista Nicolás Benedetti decidió no renovar su contrato, finalizando su ciclo con la camiseta morada. Apenas un día después, el 12 de diciembre, la crisis se agudizó con la renuncia del director técnico, Robert Dante Siboldi. El estratega, quien había llegado apenas en mayo de 2025, decidió finalizar su relación laboral "por así convenir a sus intereses", dejando la dirección técnica interina en manos de Christian Ramírez.

Esta fuga de talento responde al nerviosismo generado por el futuro de la plaza. Con la confirmación extraoficial de que la franquicia se mudará a la Ciudad de México para el Apertura 2026, reviviendo a los Potros de Hierro en el Estadio Azteca, el Clausura 2026 se perfila como un torneo de trámite. Jugadores y cuerpo técnico saben que la continuidad es toda una incógnita bajo la nueva administración azulgrana. Ante la falta de garantías y la desaparición de la marca Mazatlán FC el próximo verano, todos están buscando asegurar su futuro lejos de la Perla del Pacífico antes de que sea demasiado tarde.

MF