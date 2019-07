La emoción invadió al zorro Édson Rivera

Como un héroe sin capa. Así apareció Édson Rivera el pasado viernes para salvar a su equipo de un papelón. El delantero nacido en Guadalajara hizo el gol del triunfo con el que Atlas venció por la mínima diferencia al recién aparecido en Primera, Bravos de Juárez.

Remató de cabeza, vio la pelota adentro de la portería y festejó como si fuera un niño de 15 años. La felicidad lo inundó al grado de demostrar su emoción, la cual estuvo a flor de piel.

“Estaba ansioso como si fuera mi debut hace años, estaba con las ganas de que ya comenzara el partido, ahora que me tocó ir al banco, con las ganas de entrar”, mencionó.

“Como si tuviera 15 años y fuera mi primer partido, estaba ansioso, emocionado y queriendo entrar. Inicié apoyando a mis compañeros desde afuera y luego me tocó entrar”, dijo el delantero rojinegro.

Édson estuvo ausente por espacio de dos años del Atlas, por tal motivo no metía gol con el equipo rojinegro desde el año 2016, y por esa razón festejó, y lo hizo en grande con su gente, que estuvo presente en poco más de 28 mil espectadores.

“Una sensación que no puedo describir, el grito de la gente, el grito de los compañeros, la emoción, el rival, la cancha, las circunstancias, la verdad que era algo muy bonito”, expresó.

En esos dos años que no estuvo en el equipo de los Zorros, Édson Rivera fue dirigido por Diego Armando Maradona, ex astro argentino que le dio regularidad al futbolista tapatío, algo que le llenó de confianza para poder hacer las cosas bien en el Atlas.

“Encontré una regularidad que no había podido tener, (Maradona) me llenó de confianza, me ayudó a madurar bastante como jugador y me hizo distinto”, reconoció Rivera.

Regresan al cubil

Atlas regresará a los entrenamientos mañana por la mañana, lo cual será a puerta cerrada.