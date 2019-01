La diferencia fue “Gallito”, así lo ve José Cardozo

Mucho se habla de que José Saturnino Cardozo equivocó el sistema táctico ante Santos, que desde el momento en que planteó el cotejo, ya estaba perdiendo el Guadalajara porque no respetó la tradicional que, "equipo que gana repite".

Pero el técnico no está de acuerdo con lo mencionado anteriormente, porque aseguró que aplicaron muy bien el sistema, que apretaron tanto al rival que lo nulificaron y que Santos también, debido a la gran calidad de sus jugadores, les cerró espacios y lo más justo hubiera sido un empate, pero salió una obra de arte por parte de José Juan Vázquez.

"Terminamos bastante bien, lastimosamente recibimos un gol con el que hay que felicitar al rival, fue un golazo, también pasa eso en el futbol; tenemos que aceptar la derrota y seguir creciendo como equipo".

El técnico Cardozo precisó que la derrota les deja muchas enseñanzas en todos los aspectos, al tiempo que refirió está equilibrados en sus emociones, porque siguen buscando destacar en el Clausura y la línea de trabajo no se modifica en lo absoluto.

"No creíamos que ya éramos campeones porque veníamos invictos, como tampoco pensamos que no competiremos por el campeonato, solamente porque perdimos este partido. Estoy convencido de que Chivas peleó hasta el final y eso me pone muy contento y muy orgulloso de mis jugadores, que fuimos siempre al ataque".

La zona en donde más se peleó el encuentro fue la media cancha, se cerraron espacios en todos los sectores del terreno de juego y al final, no pudieron darse llegadas por las bandas, debido a falta de entendimiento.

"Se jugó mucho en medio campo, fue muy intenso el partido y los contra ataques, ambos equipos nos anulamos. 'Conejito' intentó por su sector, muchas veces le costó conectarse con Pulido, Alexis (Vega) estuvo muy aislado".

La Frase

"El partido se planteó inteligente. Siempre que planteo un encuentro, lo hablo con la plantilla para ver si se pueden ajustar o no. Nos ayudará la derrota para estar más unidos y fuertes, para lo que viene", José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara.

LS