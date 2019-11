La celebración de Acción de Gracias llega a los emparrillados

Los Saints de Nueva Orleans pueden saldar las cuentas cuando visiten a los Falcons de Atlanta hoy por la noche.

Sin llegar a diciembre, Nueva Orleáns (9-2) también podría asegurarse su tercer título consecutivo de la División Sur de la Conferencia Nacional si vence a los Falcons. Esa es la motivación más importante.

“Todo el mundo en este vestuario tiene eso en mente”, dijo el tackle defensivo de los Saints, Sheldon Rankins,sobre la posibilidad del tercer título.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, venciéndoles 26-9 el 10 de noviembre en el Super Dome. Fue la única derrota de los Saints en sus últimos nueve partidos.

“No jugamos bien la última vez”, dijo el linebacker Demario Davis. “No contuvimos bien los acarreos. No supimos convertir situaciones de tercera oportunidad. No creamos pérdidas de balón, no fuimos buenos en las últimas 20 yardas. Tenemos que mejorar en todo, sin dudas”.

Los Falcons saben que no pueden esperar los mismos resultados, especialmente cuando enfrentan un ataque dirigido por Drew Brees.

“Conocen a Drew. Es el tipo de jugador que, si lo sorprendes con una jugada de engaño, lo superas con cierta cobertura la primera vez, no puedes tratar de hacerlo de nuevo, porque él está estudiando siempre”, dijo el safety de los Falcons, Ricardo Allen. “No va a ser engañado muchas veces”.

La impresionante actuación en Nueva Orleans fue la primera de dos victorias seguidas en las que Atlanta no permitió touchdowns, lo que generó esperanzas de una recuperación en la segunda mitad.

En lugar de ello, los Falcons (3-8) regresaron a la senda perdedora al caer 35-22 en casa el domingo contra Tampa Bay, recuperando en solitario el sótano divisional.

La tarea del dueño de los Falcons, Arthur Blank, de evaluar al entrenador Dan Quinn y al gerente general Thomas Dimitroff ha sido complicada por la inconsistencia del equipo y la revancha este día podría ayudar a tomar decisiones.

Julio Jones en duda

AFP / C. Mandato

El receptor estrella de los Falcons de Atlanta, Julio Jones, es duda para enfrentar a los Saints de Nueva de Orleáns esta noche.

Jones sufrió una lesión en el hombro en el juego del domingo en la derrota ante Tampa Bay, partido en el que tuvo 58 yardas en seis recepciones.

El entrenador Dan Quinn dejó en claro que Jones podría ver acción en el emparrillado, dependiendo de cómo evolucionara su lesión y no presentara molestia alguna.

De no jugar Jones, el quarterback Matt Ryan tendrá que apoyarse en los receptores Calvin Ridley y Rusell Gage.

Los Cowboys reciben en duelo clave a los Bills

Josh Allen y los Bills quieren seguir con su inercia positiva ante Dallas. AFP

Mientras los Cowboys afrontan otro partido transcendental con la continuidad del entrenador Jason Garrett cada vez más cuestionada, los Bills quieren apurar el paso a los Playoffs.

No importa que técnicamente Dallas está mejor posicionado para clasificarse que Buffalo, equipo que jugará su primer partido de Acción de Gracias en 25 años. Los Cowboys han sido incapaces de vencer a un equipo con saldo positivo de victorias y derrotas. En cambio, los Bills se presentan más serenos.

“Diría que es una oportunidad para dar un paso, otro paso esta temporada, como equipo”, dijo el entrenador de los Bills, Sean McDermott.

La breve semana de descanso ha sido una bendición para los Cowboys, luego que el dueño Jerry Jones criticó a los entrenadores tras la derrota 13-9 en Nueva Inglaterra el domingo pasado, lo que puso en entredicho la continuidad de Garrett si no se logra levantar el trofeo Vince Lombardi en febrero próximo.

Dallas lidera la División Este de la Conferencia Nacional con marca de 6-5, con un juego de ventaja frente a los Eagles de Filadelfia; sin embargo, pese a contar con la ofensiva más productiva de la Liga en cuanto a yardas totales, no ha logrado establecerse como una fuerza imparable al caer en los momentos menos indicados.

En la serie de 10 encuentros de temporada regular entre ambos equipos, los Cowboys lideran con seis victorias.

Los Lions pondrán a un novato ante los Bears

Blough llegó a la Liga como agente libre no reclutado con los Browns. ESPECIAL

Mitchell Trubisky, quarterback de los Bears, ha sido errático esta temporada y ha tenido algunos pequeños problemas de lesiones. Los Lions de Detroit desearían tener ese tipo de complicaciones.

El novato David Blough se perfila para hacer su debut en la NFL esta mañana al ocupar el puesto de quarterback titular en Detroit, cuando los Lions reciban a los Bears. El titular Matthew Stafford se perderá su cuarto encuentro en fila por molestias en la espalda y en la cadera, mientras que su suplente, Jeff Driskel, sufre algunos problemas en el tendón de la corva, por lo que será el respaldo de Blough. El entrenador de los Lions, Matt Patricia, dijo que han ido preparando al novato para este tipo de situaciones.

“Lo hemos puesto en ciertas circunstancias. Tenemos diferentes periodos durante las prácticas en los que lo hemos involucrado”, dijo Patricia. “Nos gusta tomar estos distintos tipos de escenarios en la semana, lo hacemos con todas las posiciones y Blough es uno de esos elementos importantes con los que hacemos este tipo de cosas”.

Detroit, con marca de 3-7-1, ha perdido siete de sus últimos ocho partidos.

Philip Rivers es consciente de su mal momento

DECEPCIONADO. Rivers es segundo en la Liga en el departamento de más intercepciones, con 14. AFP

Philip Rivers asegura que está enfocado en el partido del domingo y no en su futuro más allá de esta temporada.

Y aunque el quarterback de los Chargers de Los Ángeles hace ese intento por mantener una visión limitada, sabe que hay mucha gente que lo ha criticado por su juego en una decepcionante campaña.

“Ha sido un tramo complicado, como nunca he tenido en dos partidos”, indicó Rivers ayer. “No es que necesariamente busque las críticas, pero tampoco soy ingenuo ni lo ignoro completamente. Lo entiendo, sé que es parte de esto.

“Me siento decepcionado de no haber logrado algunas jugadas que necesitaba. También he tenido algunas jugadas que nos han ayudado a mantenernos en la pelea. Va a ambos lados. No es que quiera que crean que he jugado bien, no he jugado bien. Las intercepciones son inaceptables, pero no he perdido la confianza, no he dejado de creer en mí”.

Rivers ha lanzado siete intercepciones en los últimos dos compromisos y es segundo en este rubro con 14 esta temporada. Después de perder ante los Raiders de Oakland y los Chiefs de Kansas City, los Chargers siguen su racha de duelos ante rivales divisionales, viajando a Denver.

Aunque Los Ángeles no está matemáticamente eliminado con marca de 4-7, necesita ganar y un poco de ayuda para tener la posibilidad de llegar a la Postemporada. Aunque hay todavía muchas dudas sobre el futuro de Rivers con la franquicia en la que ha jugado sus 17 años de carrera, es uno de los pocos que no habla del tema.