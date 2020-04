La UEFA ve al Liverpool como inminente campeón de la Premier League

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin aseguró que el Liverpool será el campeón de la Liga Premier de Inglaterra, si se da por terminada la temporada del futbol inglés por la pandemia del coronavirus.

Ceferin dijo el lunes que Liverpool seguramente ganaría el título de la Premier League si esta temporada continúa, pero si los problemas por el COVID-19 cancela los juegos restantes, entonces no habría opción de anular la temporada y entregarle el campeonato.

"No veo ninguna forma de que el Liverpool permanezca sin título. Si se reanuda el campeonato, seguramente lo ganarán, teóricamente, aún no ha alcanzado la forma de cerrarlo oficialmente, pero está prácticamente cerca", dijo Ceferin al diario deportivo esloveno "Ekipa".

"Sin embargo, si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y encontrar alguna clave sobre cómo deberían determinarse los campeones. Y, por supuesto, nuevamente no veo un escenario en el que eso podría no ser el Liverpool".

A falta de 10 jornadas para terminar el torneo de Inglaterra, los Reds, con 82 unidades, le lleva 25 puntos de ventaja al segundo lugar de la tabla, el Manchester City que acumula sólo 57.

