La Selección mexicana de softbol se corona en los Panamericanos

El pitcher Adán Dueñas lanzó un juego sin hit ni carrera y la Selección mexicana de softbol triunfó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al imponerse por 11-0 al representativo de Perú.

Los tricolores abrieron el jueves su participación en partido contra el equipo de Argentina, pero cayeron con una cerrada pizarra de 3-4, ante un equipo que tiene un buen nivel competitivo.

Este sábado fueron sencillamente superiores, con cuatro carreras en la primera entrada, igual número en la segunda, una en la tercera y dos en la cuarta, y se dio por terminado el juego por superioridad de los mexicanos.

Adán Dueñas fue el pitcher ganador con una labor de cuatro entradas, en las que no recibió hit, no le hicieron carrera, no dio base por bolas y ponchó a seis, y perdió Diego Riquelme, quien estuvo en el montículo en la duración del juego.

También participaron en la victoria Julio Rodríguez, Daniel Durazo, Ismael Peña, Édgar López, Rubén Delgadillo, Marco González, Lenny Villalvazo, Alan Osuna, Ernesto Sánchez y Jesús Cardona.

