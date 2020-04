La MLB analiza jugar todos sus partidos en Arizona

La oficina de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros discuten la posibilidad de llevar a los 30 equipos al área de Phoenix a jugar en estadios vacíos, informaron personas con conocimiento del asunto el lunes.

Ambas partes sostuvieron una conversación telefónica sobre las opciones para iniciar la temporada, cuyo comienzo se postergó por la pandemia de coronavirus, informaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no se han anunciado detalles.

Las ideas aún están en una etapa preliminar, y la opción de Arizona tendría que sobreponerse a varios obstáculos, señalaron las personas.

''MLB diligentemente ha estado considerado números planes de contingencia que permitirían poner en marcha los juegos una vez que la situación de salud pública haya mejorado al punto que sea seguro hacerlo'', dijo la oficina del comisionado en un comunicado el martes. ''Si bien hemos analizado la idea de montar juegos en una ubicación como opción, aún no hemos tomado una decisión sobre esa opción o preparado un plan detallado''.

Los directivos de las mayores tienen la intención de examinar las alternativas que serían viables.

''Si bien seguimos teniendo contacto frecuente con las autoridades gubernamentales y sanitarias, no hemos pedido o recibido la aprobación de ningún plan por parte de funcionarios federales, estatales o locales, o del gremio de jugadores'', dijo MLB. ''No estamos en condiciones ahora mismo de respaldar algún formato en particular para disputar juegos ante los cambios vertiginosos de la situación sanitaria causada por el coronavirus''.

La mitad de los equipos de Grandes Ligas realiza su pretemporada en Arizona, la otra mitad en Florida.

La ventaja de Arizona es que cuenta con 10 estadios de pretemporada y el Chase Field de los Diamondbacks de Arizona, todos dentro de un radio de 80 kilómetros. Las instalaciones en Florida se extienden por distancias de hasta 350 kilómetros.

''Permite una inmediatez de calendario, en donde puedes ser capaz de iniciar la temporada y televisarla'', dijo Scott Boras, el representante de peloteros más importante. ''Creo que los jugadores están dispuestos a hacer lo que sea necesario porque creo que entienden la importancia del béisbol en su vida y el interés de nuestro país, y de brindar un producto necesario que les dé a todas estas personas algo de entretenimiento''.

''Les otorga la sensación de cierto regreso a la normalidad'', añadió Boras. ''Si hablas de esto con un psicólogo dirá que es algo realmente bueno para una cultura tener algún deporte y tener algo así en que enfocarse, en donde puedan distraerse unas cuantas horas al día durante un momento de dificultades debido al virus''.

La temporada de Grandes Ligas estaba programada a iniciar el 26 de marzo, pero la pretemporada se suspendió el 12 de marzo. Después de que los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades recomendaron restringir las concentraciones de más de 50 personas por ocho semanas, la MLB informó que no reanudaría actividades hasta, por lo menos, mediados de mayo.

El presidente de operaciones deportivas de los Rangers de Texas, Jon Daniels, dijo que la MLB está evaluando distintas opciones y no quiso especular.

''Pero, obviamente, nos encantaría encontrar la manera de jugar, siempre que sea seguro, esa sería nuestra prioridad'', declaró.

La asociación de peloteros querría realizar un sondeo entre sus miembros para determinar si estarían a favor de ese plan, dijo una de las fuentes.

''Van a estar separados de sus familias y a trabajar en un ambiente muy confinado. Esta idea no es una vida normal'', comentó Boras. ''Vas a tener a un grupo identificado de personas. Vas a tener a un grupo de personas que sean analizados constantemente. Y esas personas van a tener un acceso muy limitado al mundo exterior para asegurarte de que la liga no esté contaminada, a fin de generar un producto que inspire al país''.

El Chase Field, con césped artificial y techo retráctil, ''podría albergar tres partidos diarios'', dijo Boras.

