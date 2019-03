La FIFA recibe apelación del Chelsea sobre fichajes

La FIFA recibió una apelación del Chelsea contra la suspensión de un año para realizar transferencias, aunque este martes no decidió si mantendrá en suspenso la sanción durante el proceso legal y autorizará al club a fichar jugadores en las próximas dos ventanas de pases.

Chelsea dijo anteriormente que impugnaría la prohibición de registrar nuevos jugadores hasta enero de 2020, que la FIFA le impuso por infringir las normas diseñadas para proteger a futbolistas adolescentes.

En casos similares, la FIFA ha acordado no aplicar la prohibición durante el proceso de apelación de un club.

Esa política permitió al Barcelona y al Real Madrid fichar jugadores antes de que sus prohibiciones entraran en vigor en los últimos años. Al final, el Barcelona no pudo registrar jugadores nuevos durante dos ventanas, y el Madrid cumplió una prohibición de un período.

"No hay un calendario exacto para las audiencias ni para las decisiones tomadas por el comité de apelación de la FIFA", dijo el órgano rector del futbol. El presidente del panel está a punto de decidir congelar el castigo.

El presidente del comité es Thomas Bodstrom, ex ministro de Justicia de Suecia.



Aun así, la FIFA advirtió que no se debe suponer que Chelsea obtendrá los mismos beneficios que los clubes españoles, destacando que "por regla general, no hacemos comparaciones con casos anteriores".

Chelsea fue castigado el mes pasado después de que el Comité Disciplinario de la FIFA considerara que se habían violado las normas de protección de menores de edad en 29 casos. El club también fue multado con 600 mil francos suizos.

Algunos de los casos involucraron a jugadores menores de 18 años que pasaron demasiado tiempo en Chelsea sin estar registrados en la Federación de Futbol de Inglaterra, que también fue multada por la FIFA.

La FIFA prohíbe las transferencias internacionales de menores de edad a menos que sus familias se trasladen a un país por razones no relacionadas con el futbol o estén cerca de la frontera de otra nación. Las excepciones dentro de la Unión Europea y la Comunidad Económica Europea permiten la transferencia de jugadores de 16 a 18 años de edad si se cumplen las normas sobre educación y condiciones de vida.

Chelsea niega haber cometido actos ilícitos, y dijo que la FIFA lo autorizó tras examinar 63 casos más de jugadores.

