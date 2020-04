Jürgen Damm señala que él influyó para que Grupo Pachuca comprara a Tecos

El jugador de los Tigres, Jürgen Damm, comentó que él fue un factor determinante para que el Grupo Pachuca comprara a los Tecos de la UAG en 2013.

"Grupo Pachuca va a comprar a Tecos, que después se convirtió en Mineros de Zacatecas, con la condición de que tú estés incluido en la compra, entonces prácticamente están comprando al equipo por ti", comentó en entrevista a ESPN.

El futbolista, de 27 años, próximo a emigrar a la MLS, reconoció que tuvo otras ofertas en ese instante, pero que la compra estaba sujeta para que él se fuera a jugar con los Tuzos.

"De Morelia me llamó Heriberto Ramón Morales y querían que me fuera para allá, y estaba lo de Pachuca, pasaron como dos o tres semanas y me hablaron, me dijeron 'oye Pachuca va a comprar a Tecos nada más para poder tener tu carta' porque los Leaño, que eran los dueños del equipo, estaban vendiendo mi carta más cara de lo que estaban vendiendo la franquicia".

Aseveró que creyó en un principio que su adaptación iba a ser más complicada, no obstante, contar con varios elementos jóvenes y de calidad, aunado a que la ciudad era muy tranquila, fueron factores fundamentales para su rápida integración.

"Llegué y me encontré con "Chucky", Pizarro, "Guti", Dieter y con Equihua, una camada de jóvenes muy buena y me encantó porque la ciudad es muy tranquila; a mí no me gusta andar de antro, salir por la noches, es una ciudad en la que puedes concentrarte principalmente en el futbol".

Damm debutó en la Liga MX el 24 de marzo de 2012 en un juego entre Monterrey y Tecos. En el Apertura 2013 emigró a Pachuca y dos años después emprendió su viaje con el conjunto de Ricardo "Tuca" Ferretti.

