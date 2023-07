No hay día que no llegue, ni hay fecha que no se cumpla. Julián Quiñones dijo adiós a Atlas, a la Fiel y a la Perla Tapatía, para así comenzar una nueva aventura.

Fue la tarde de este domingo que se le vio al delantero colombiano en el Aeropuerto Miguel Hidalgo en Guadalajara, ahí, el ahora ex atlista se dio tiempo de tomarse algunas fotos y firmar autógrafos a unos cuantos fans que lo reconocieron, para después partir rumbo a la CDMX donde ya lo esperaba su nuevo equipo.

La noche del sábado, el histórico jugador rojinegro recibió un homenaje en la cancha del Estadio Jalisco, donde tuvo tiempo de despedirse de la Fiel Rojinegra y de sus compañeros; entre lágrimas el seleccionado colombiano se retiró de la cancha y vio el partido desde un palco.

Cálida bienvenida

Ni el mismo Julián Quiñones habría pensado que así iba a ser su recibimiento, el delantero arribó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX donde ya lo esperaba un gran número de aficionados de América, quienes se le abalanzaron al refuerzo azulcrema, además de un gran número de medios de comunicación.

Quiñones salió bien custodiado y sin dar declaración alguna, abordó una camioneta y se fue rumbo al hotel donde estará hospedado durante los próximos días.

Será este lunes cuando el colombiano tendrá que reportar en Coapa para realizar los exámenes médicos de rigor, firmar su contrato y posteriormente conocer a sus nuevos compañeros y director técnico.