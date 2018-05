Jugadores de Chivas desconocen situación de Rodolfo Pizarro

Aunque la noticia de la salida de Rodolfo Pizarro ha causado revuelo por todos lados, los jugadores del Guadalajara, Eduardo “Chofis” López y Gael Sandoval, señalaron no saber nada acerca del que parece ser el inminente adiós del futbolista tamaulipeco a la organización rojiblanca.

Durante una firma de autógrafos organizada por la marca alemana que viste al Rebaño Sagrado en un conocido centro comercial del poniente de Guadalajara, López aseguró que desconoce lo que ocurre con Pizarro.

“Lo desconozco, no sé nada de eso. No tengo idea de lo que esté pasando”, aseguró.

De igual manera, el mediocampista nacido en Torreón señaló que hasta ahora desconoce lo que puede pasar con él en el próximo mercado de verano, ya que existen rumores de que pudiera ser usado como moneda de cambio por la directiva rojiblanca para adquirir a otros jugadores.

“No tengo idea ahorita. Estoy yendo a mi terapia y es lo único. Hasta ahora mi representante no me ha comentado nada”.

Por su parte, Sandoval indicó que esta situación es algo que no corresponde ni a él, ni a sus compañeros, aunque estaría encantado de que Rodolfo pudiera seguir en Chivas.

“Es algo que no nos corresponde. Estamos en periodo vacacional, pero eso son decisiones de la directiva. Lo dije anteriormente. Cualquier jugador que venga a Chivas es para sumar. No me toca decidirlo, pero para aportar, cualquier jugador es bienvenido. Es decisión de ellos, pero encantado de que siga”.

RR