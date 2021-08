Juego igual en Chivas que en la Selección mexicana: Alexis Vega

Después de ver el gran rendimiento de Alexis Vega y Uriel Antuna en la Selección olímpica de México, un gran sector de la afición de Chivas ha comenzado a cuestionarse el porqué este par de futbolistas no juegan de la misma forma al defender la camiseta del Rebaño.

Al respecto de esta situación, Alexis Vega reconoció que no le da importancia a este tipo de comentarios, pues aseguró que ha dado su mejor versión tanto en Chivas como en sus convocatorias al "Tri".

"Cuando me va bien no leo nada, ni mucho menos cuando me va mal. Yo siempre trato de trabajar para mí, para mi equipo. No sé cómo la gente puede decir eso, o cómo ve el futbol. Creo que en más de un año he mostrado cosas importantes aquí en Chivas, una regularidad que nunca había tenido en mi carrera".

"Ahora que fui a Selección me fui de Chivas con un gran nivel, y allá lo hice de la misma manera. Yo juego igual en la Selección que aquí en Chivas y es lo que digo. Quizá no hemos tenido buenas campañas, pero los números ahí están, estuve incluido como el segundo o tercer mexicano con más asistencias, pero al no hacer un buen torneo no se ven reflejadas esas estadísticas. Yo trabajo para mi equipo y seguiré trabajando para tener éxito", compartió Vega.

Esta semana ya se presentaron en Verde Valle los seleccionados nacionales del Guadalajara, así que Chivas ya contará con equipo completo para encarar su próximo compromiso ante Santos Laguna, mismo que tendrá lugar el domingo 15 de agosto en el Estadio TSM (19:06 horas).

OA