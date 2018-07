Juego de Estrellas sin sabor mexicano

La edición número 89 del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas está prácticamente a la vuelta de la esquina. Los mejores beisbolistas del mundo se enfrentarán para conocer cuál es el mejor circuito de beisbol que existe. El Nationals Park de Washington está listo para recibirlos, la campaña llegará a la mitad de su andar, pero hay un pequeño detalle que no gusta del todo: al parecer en esta edición no habrá peloteros mexicanos.

Por primera vez, desde 2014, la competencia de elementos estelares de la Gran Carpa no contará con beisbolistas aztecas. Ya sea porque en esta temporada los elementos nacidos en México no han podido ocupar papeles preponderantes en sus respectivas novenas, por escándalos fuera del diamante o simplemente por bajo nivel, pero el próximo 17 de julio no será tan grato para el beisbol mexicano.

Como principal ejemplo está la situación de Roberto Osuna, el cerrador de lujo de los Azulejos de Toronto, quien representó a México en la edición de 2017, ha dicho adiós a una nueva oportunidad, ya que fue acusado de violencia doméstica, además de ser sancionado con 75 juegos de suspensión.

A excepción de que alguno de los mánagers de la Liga Nacional o la Americana escoja a algún lanzador mexicano para su bullpen, las posibilidades de ver a algún jugador tricolor en el diamante para el Juego de Estrellas son demasiado escasas en esta ocasión.

Presencia tricolor

En 89 ediciones del Juego de Estrellas han participado un total de 14 beisbolistas mexicanos, siendo Fernando Valenzuela quien más veces fue convocado al estar en seis ediciones en el roster.

Los que pudieron estar

Christian Villanueva

El pelotero tapatío ha sido, sin duda alguna, la revelación de esta campaña al consolidarse como uno de los bateadores más poderosos de los Padres de San Diego. Villanueva rompió el récord de más cuadrangulares para un novato mexicano en Grandes Ligas.

Promedio de bateo: .231

Hits: 55

Carreras producidas: 41

Cuadrangulares: 17

Héctor Velázquez

El lanzador sonorense se ha convertido en pieza infaltable del departamento de pitcheo de los Medias Rojas de Boston, ya que se ha desempeñado como abridor, relevo intermedio y relevo largo para registrar la mejor marca para un mexicano en lo que va de la temporada con seis victorias y ninguna derrota.

Porcentaje de efectividad: 2.68

Victorias: 6

Derrotas: 0

Entradas lanzadas: 43.2

Víctor Arano

El lanzador veracruzano de los Phillies de Filadelfia es otro de los mexicanos que mejor desempeño ha tenido como relevista en el “Big Show”. Llamado recurrentemente desde el bullpen, Arano es utilizado como relevo corto en el equipo albirrojo.

Porcentaje de efectividad: 2.32

Victorias: 1

Derrotas: 0

Entradas lanzadas: 31

Sergio Romo

El pelotero de origen mexicano ha tomado un tercer aire dentro de las Grandes Ligas al formar parte de las Rayas de Tampa Bay, siendo utilizado de manera increíble como abridor, cerrador y preparador.

Porcentaje de efectividad: 4.34

Victorias: 1

Derrotas: 2

Salvamentos: 8

Entradas lanzadas: 37.1

Joakim Soria

El relevista oriundo de Monclova se ha ido ganando un puesto como cerrador de los Medias Blancas de Chicago y en la actualidad es el mexicano que más salvamentos ha logrado en la temporada, siendo también uno de los lanzadores aztecas con mayor experiencia en la Gran Carpa.

Porcentaje de efectividad: 2.48

Victorias: 0

Derrotas: 2

Salvamentos: 12

Entradas lanzadas: 32.2