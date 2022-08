Este sábado siguen las acciones de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con solo tres partidos, ya que se informó que el Juárez vs Pachuca será reprogramado.

El partido en la frontera estaba programado para este sábado 13 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, pero tras los recientes hechos de violencia la Liga MX "determinó reprogramar, con fecha por definir".

Los otros juegos que se llevarán a cabo son el León vs Mazatlán, Pumas vs América, y Chivas vs Atlas.

