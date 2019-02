Juan Carlos Osorio no renuncia a Paraguay; acepta diferencias

Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Nacional Mexicana, ha negado que tenga pensado renunciar a la dirección técnica de Paraguay, como se ha rumorado en estos días.

Eso sí, no negó que hayan existido diferencias con directivos de la federación guaraní. "Considero que en una relación debe de existir ese debate, pero no por eso he pensado en renunciar", dijo a una radio de Paraguay.

"El día que eso acontezca -continuó-, lo diré. Hay un contrato que es muy claro y creo que se va a cumplir al pie de la letra".

Reiteró que "en una relación, hay debates, confrontaciones, y mientras que se hagan en buenos términos, el cumplimiento de un contrato no admite ninguna discusión".

Aclaró: "Tengo a alguien que me representa, y ha llegado a un arreglo con la Federación Paraguaya desde un inicio, y estoy convencido de que van a cumplir los términos del contrato", finalizó el colombiano.

La selección de Paraguay, bajo el mando de Osorio, jugará contra la mexicana el próximo 26 de marzo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

LS