Josecarlos Van Rankin quiere aprovechar su momento

Cuando nació, su técnico, José Saturnino Cardozo, ya estaba siendo observado por el Toluca. Josecarlos Van Rankin está feliz de haber llegado a Chivas, el equipo “más grande” del futbol mexicano, lo cual califica hasta ahora, sin haber debutado, como uno de sus mayores logros y lo comparó con la felicidad que sintió al jugar con Pumas en Liguilla.

El lateral derecho siente estar viviendo un sueño, del cual no quiere despertar hasta que levante un título para ver que fue realidad, y dirigido por el que considera, desde que tiene memoria de ver el futbol, una fiera del área.

“Es un gran técnico, como jugador fue muy capaz. Viendo todo desde arriba, ganó una experiencia técnica muy alta y se preparó muy bien. Es una gran oportunidad para todos y me acuerdo que estaba chico y lo veía de goleador. Ahora me dirige y es algo extraordinario, lo veo serio, no como cuando jugaba (sacando la lengua en sus festejos)”.

Las oportunidades importantes pasan una vez en la vida, Van Rankin siente que agarró la que le correspondía y no escatimará esfuerzos, dejará todo en el campo porque el palmarés de Chivas así lo exige.

“Chivas es un equipo grande, debe estar en los primeros lugares. Es cierto que no se ha calificado en el último año, pero se han conseguido otras cosas. Para mí, tengo que esperar una buena Liga, una buena Copa y al final, el Mundial de Clubes”.

El momento de su llegada a Chivas lo calificó como ideal, porque tiene experiencia, sabe cómo es el futbol, no se marea con los aplausos, pero tampoco se achica ante la crítica. No solamente piensa triunfar con el conjunto rojiblanco, sino que su meta está más allá.

“Es un buen momento, tengo 25 años, ya jugué seis en Primera División y fui constante en Pumas. Quiero subir ahora en mi carrera, es una vitrina muy grande, así que debo trabajar para poder aspirar a otras cosas (como Selección Nacional)”.

Los gustosde Van Rankin

Música favorita: De toda

Comida preferida: Tacos dorados

Helado preferido: Dulce de leche

Futbolista ídolo: Sergio Ramos

Técnico al que más le ha aprendido: A todos

El peor momento vivido: Cuando me quedé fuera de la lista en los Olímpicos, fue un bajón en ánimo fuerte y me costó levantarme. Tuve ayuda profesional y hay que aprender que estás arriba o abajo

El momento de mayor alegría: El cambio a Chivas y haber vivido Finales con Pumas

Ficha técnica

Josecarlos Van Rankin Galland

• Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1993

• Lugar de nacimiento: Ciudad de México

• Estatura: 1.78 metros

• Peso: 70 kilogramos

• Posición: Lateral derecho

• Trayectoria: Pumas de la UNAM (2012-2018)

• Títulos y logros: Campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf, donde integró el 11 ideal de ese certamen