Josecarlos Van Rankin dedica gol a su familia

El resultado ante Xolos fue malo, derrota 2-1, pero hay cosas que se rescatan en Chivas tras su debut en el Apertura 2018, como los disparos de media distancia que realizaron varios jugadores, así como la actuación del arquero Raúl Gudiño y el debut anotador de Josecarlos Van Rankin, tras vistosa jugada de conjunto.

El lateral derecho lamenta que la felicidad, por ahora, no sea completa, pero está seguro que vendrán muchas alegrías en un futuro inmediato y precisó que el gol del pasado sábado lleva etiqueta especial.

“Para toda mi familia, a mi novia, quien ya es parte de la familia. Han estado siempre. Cuando quedé fuera de la lista final de Olímpicos me apoyaron, me arroparon. Me recargo mucho en ellos siempre”, dijo el lateral.

Van Rankin confía en la calidad del plantel para comenzar a sumar resultados positivos, ya que la confianza está intacta y la comunicación entre jugadores y cuerpo técnico es abierta.

El lateral derecho le promete a la afición entrega total y aseguró que está listo para la competencia leal con Jesús Sánchez, quien ya está trabajando al parejo del equipo.

“’Chapito’ es un gran jugador, uno debe estar preparado siempre para lo que venga. Será una competencia sana en todos los aspectos”, agregó.

Ya está experimentando lo que es estar en Chivas, la trascendencia y lo mediático que es, por consecuencia la obligación histórica que conlleva.

Jugar en el Guadalajara lo valora mucho, precisó que es una oportunidad que se presenta una sola vez en la vida, así que puede marcar un antes y un después en su carrera futbolística.

“Se da en un buen momento en mi carrera, por supuesto que aquí es agarrar el tren e ir subiendo en mi carrera. Me han recibido muy bien, quiero tener un muy buen torneo, constancia y ojalá el campeonato”, concluyó el lateral derecho.