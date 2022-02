José Luis Santana, con altas expectativas para el 21K y su futuro

Quiere ser profeta en su tierra. El maratonista tapatío, José Luis Santana, trabaja para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y busca cumplir sus expectativas el próximo domingo en el Medio Maratón de Guadalajara.

"Esta carrera es de muy alto nivel que exige el cien por ciento de ti. Realmente esta carrera me sirve como preparación y como base para tratar de conseguir en los próximos meses la carrera de los 10 mil metros en Estados Unidos, y por supuesto para tratar de superar mi marca. Vamos a echarle todas las ganas", comentó para El Informador.

La carrera 21K Guadalajara del próximo domingo tendrá una doble motivación para Santana, pues además de competir contra sí mismo y sus marcas, también lo hará ante su gente y su familia.

"Para mí representa mucho correr este Medio Maratón. Yo soy de aquí de Guadalajara y es uno de los eventos que más me gustan de la Zona Metropolitana, por el ambiente que se vive y por el hecho de estar con mi familia".

Santana ha sido un destacado atleta de la Perla Tapatía y de todo el país. En 2019 ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima y el año pasado representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio finalizando en el lugar 56 del maratón, siendo el mejor de los representantes aztecas.

Con miras hacia París 2024

Después de correr el Medio Maratón de Guadalajara, Santana tiene la mira puesta en ganarse un lugar para los próximos Juegos Olímpicos.

"La preparación va empezando, vamos bien. Ahorita estamos porque nos confirmen dos eventos en Estados Unidos, que son dos 10 miles en pista, con 15 días de diferencia. A largo plazo yo quiero llegar a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 para estar representando nuevamente a México", señaló.

A mejorar el cierre de carrera

Perfeccionar la velocidad en los últimos kilómetros de las competencias es uno de los principales retos que tiene el maratonista tapatío.

"Yo me considero un atleta que tiene más ritmo que nada. A mí me hace falta mucho el cierre, no cierro tan rápido. Yo empiezo a jalar desde tres kilómetros antes y mantengo un paso un poco fuerte, pero hay muchos que realmente faltando un kilómetro o menos cierran muy duro y eso es lo que a mí se me dificulta un poco, pero es cuestión de trabajarlo", concluyó de cara a su preparación para llegar a París 2024.

