José Hernández, feliz con su debut en Liga MX

A pesar de que ya había debutado con el primer equipo del Atlas en este torneo, lo cual sucedió ante Veracruz en la sexta jornada de la Copa MX, en donde los Zorros ganaron 1-0, el arquero José Santiago Hernández García finalmente pudo ver sus primeros minutos en la Liga MX, con una buena actuación el viernes pasado ante Santos Laguna, haciendo olvidar a Miguel Fraga, Cristopher Toselli y a Óscar Ustari.

En apenas este 2018, Pepe Hernández tiene nueve partidos disputados entre Liga, Copa y la Sub-20 rojinegra, sumando 810 minutos defendiendo los tres postes de los Zorros, sin embargo no deja de sentir nervios y emoción cada vez que se pone los guantes, sobre todo ahora que le fuera notificado que sería el arquero titular ante el entonces líder del Torneo Clausura 2018, Santos Laguna.

“Sí me puse un poco ansioso cuando cayó el segundo (gol) de ellos, me sentí un poco revolucionado, pero el hecho de tener a gente de experiencia como al ‘Káiser’ (Rafael Márquez) y a otros más, te da esa tranquilidad que hace falta”, platicó el joven guardameta.

Sobre su debut, Hernández García dijo que se sintió bien, aunque le hubiera gustado que su portería terminara en ceros, ya que recibió dos goles en tan solo un minuto por parte de Julio Furch, sin embargo también tuvo cuatro buenas atajadas, que evitaron que su marco se viera perforado en más ocasiones.

“Sería perfecta si hubiera mantenido el cero, pero (estoy) muy contento con todo el equipo, con esta afición, con este ambiente. Es algo que no me había tocado vivir y estoy muy contento, agradecido con Dios, una noche muy linda para recordar”, dijo Hernández al tiempo que destacó que no hay que desaprovechar las oportunidades. “No queda de otra más que aprovecharlas y la gente de casa matarnos por los colores y complementar el trabajo que hace el equipo”, finalizó el portero del Atlas.

PARA SABER

Números en su estreno

61 los toques de balón en el partido

4 las intercepciones sufridas

22 los pases completados

4 las atajadas

88 el porcentaje de efectividad en sus pases