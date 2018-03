Siboldi alaba actuación de ''Pepe'' Hernández

Estuvo en sus zapatos, fue ídolo de la afición del Atlas a finales de los años 80 y principios de los 90. Uno de los arqueros extranjeros que más huella ha dejado en las filas de los Rojinegros, se trata de Robert Dante Siboldi, hoy director técnico del Santos Laguna, quien tras el partido que su equipo perdió con los Zorros con marcador de 3-2, no dejó de elogiar la actuación del arquero debutante José Hernández.

''La verdad son las cosas que nos quedan al paso de los años como recuerdo y hoy miré al arquero joven ('Pepe' Hernández) y me vi reflejado, hoy (viernes) anduvo muy bien el arquerito (sic) de ellos, el portero, lo digo arquerito por joven pero creo que tiene un gran futuro ese muchacho, tuvo un momento clave, sacó dos pelotas importantes. Así es la vida, hoy toca esta etapa y feliz estoy, de esa época quedan los recuerdos y el agradecimiento'', platicó Siboldi.

El ex arquero uruguayo no dejó de recordar los buenos tiempos que vivió defendiendo la cabaña de los Rojinegros, por lo que la noche del Viernes Santo, tuvo una serie de sentimientos encontrados a la hora de enfrentar a los Zorros en la cancha del Estadio Jalisco.

''Cada vez que vengo al Jalisco me pasa lo mismo, porque aquí empecé mi carrera en el futbol mexicano, el agradecimiento siempre para la afición del Atlas, para el club, pero hoy (ayer) quería ganar, no sólo quería ganar sino jugar bien al futbol. Me hubiera molestado menos o preocupado menos si perdemos 5-0 pero jugando como veníamos jugando. Lo que me molesta es que nos hicieron tres goles y no jugando como veníamos haciéndolo. Tengo sentimientos encontrados, pero hoy defiendo a muerte a Santos, quería ganar'', siguió Robert Dante Siboldi.

