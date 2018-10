José Cardozo se desmarca de la Selección paraguaya

El técnico de Chivas José Saturnino Cardozo, tiene contrato firmado con el Guadalajara hasta junio del año que entra y aseguró, que nadie de Paraguay se le ha acercado para ofrecerle la Selección de su país y si así sucediera, no aceptaría porque está comprometido.

"No he tenido contacto con nadie, tengo un contrato firmado con Chivas hasta junio sin ningún tipo de cláusula. Nosotros venimos a trabajar en un proyecto y cumpliré mi contrato que tengo con la institución".

El pastor señaló que si Juan Carlos Osorio no continúa con la selección de Paraguay, afectaría mucho a los planes que ya están establecidos y los federativos quedarían en ridículo.

"No sé qué va a pasar con Osorio. La directiva (de Paraguay) quedaría muy mal parada porque no sé habría trabajado a largo plazo, en un proyecto serio, sería ridículo y yo ni ilusionarme porque tengo contrato, no me iría de Chivas".

RR