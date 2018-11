Jorge Orozco logra cuota olímpica en tiro deportivo

A casi dos años para que arranque la fiesta deportiva en la justa veraniega de Tokio 2020, el jalisciense Jorge Orozco ya logró la cuota olímpica al colgarse la plata dentro de la prueba de escopeta individual del Campeonato de las Américas de esta disciplina, mismo que se realiza en el Club Cinegético Jalisciense.

Ya con su medalla en el pecho y con la plaza apartada para México, el tirador jalisciense reconoció que este logro vino a corregir y mejorar un año en donde los resultados deportivos se le habían negado.

"Esta plata vale mucho porque da el cupo olímpico, no es una simple medalla, sino que también es un espacio para ir a Tokio. La verdad sigo en shock, no me puedo creer que me colé a la final de esa manera y pude escalar puestos. No me lo esperaba todo esto".

Ceremonia de premiación de la prueba individual varonil de escopeta en el 12o Campeonato de las Américas de #TiroDeportivo con sede en el @CinegeticoJal, prueba en la que el jalisciense Jorge Orozco se queda con la plata ��y otorga cuota olímpica a México para Tokio 2020 pic.twitter.com/nMGxBqKD9b — codejalisco (@codejalisco) 6 de noviembre de 2018

"Si nos basamos en este resultado puedo decirles que me va excelente, pero el año no comenzó así, comenzó desastroso; mis marcas no habían sido las mejores, estuve muy inconsistente y gracias a mi equipo y entrenadores pude salir de ese hoyo, mantener un buen puntaje y estar donde estoy ahora", compartió.

Sin embargo, a pesar de la felicidad por haber conseguido la plata y la plaza, Orozco destacó que ahora le resta mucho trabajo por delante, pues quiere ser él quien ocupe esa plaza que ganó para los próximos Juegos Olímpicos.

"Aparte de ganarlo tienes que seguir peleando, porque no lo ganas para ti, lo ganas para tu país, entonces lo que me toca ahora es seguir practicando y seguir compitiendo. Debo tener un nivel superior para quedarme con la plaza que yo gané y así ir a representar a México en los Juegos Olímpicos de 2020", finalizó.

