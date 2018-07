Jorge Mora sonríe, avanza en su recuperación

Notablemente entusiasmado por los avances en su recuperación, Jorge Mora luce con ánimos renovados en el campamento de los Leones Negros, equipo que lo ha extrañado por mucho tiempo debido a la recaída que tuvo en su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Para ser exactos ya van 17 semanas de su recuperación, por lo cual el habilidoso jugador de Leones ha recibido buenas noticias, pues el doctor Rafael Ortega, quien lo ha llevado en este proceso, ya le autorizó el volver a trotar, situación que tiene motivado al número 10 universitario.

''La noticia es que Rafa ya me dejó trotar 15 minutos, lo cual es algo muy aventajado, es algo que estaba pidiendo. El me ve muy bien y yo también me siento bien, contento de poder trotar otra vez''.

''Me he manejado con mucha calma, que es lo que más debo de tener, paciencia para regresar. Es como me dice Rafa, ahora debemos llevar con más calma la recuperación, debemos asegurarnos de que pegue bien el injerto para no recaer. Estoy muy emocionado por pisar otra vez la cancha'', compartió el ''Gordo''.

Pese a que tuvo un fugaz regreso a las canchas durante el Clausura 2018, Jorge Mora recayó y debido a ello ya suma más de un año sin poder estar al cien por ciento para un equipo que se había acostumbrado a tenerlo en el campo.

Fue en abril de 2017 cuando Jorge sufrió esta lesión por primera vez, situación que ocurrió durante un partido ante el Tampico Madero, mismo que se realizó en la cancha del Estadio Jalisco. Después de eso, 15 meses más tarde, el ''Gordo'' ya ha pasado por el quirófano en dos ocasiones.

Pese a su recaída del torneo pasado, Mora contribuyó con dos goles para Leones en el Clausura 2018, mismos que redituaron en un total de cuatro puntos para el equipo melenudo.

