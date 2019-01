Jesús Sánchez espera que ganar se vuelva costumbre en Chivas

Cimarrones no le empató a Chivas porque sus delanteros no tuvieron la tranquilidad para mandar guardar el esférico al fondo de las redes las dos opciones claras que se les presentaron, algo que al interior del Rebaño se ha comentado y destacó Jesús Sánchez, que se logró lo importante, ganar.

“Todos en cualquier deporte se tienen que acostumbrar a ganar, en el Guadalajara no es una excepción por ser un club tan grande y dar las alegrías que se merecen. Sabíamos que era importante empezar ganando, tanto para nuestra tranquilidad, nuestra confianza y sobre todo para empezarnos a enrachar, que se le haga costumbre ganar siempre a Chivas”.

El “Chapito” no estará en el partido del próximo sábado ante el Cruz Azul, ya que está suspendido, lo cual lamentó porque pierde terreno en la lucha leal con Josecarlos Van Rankin en busca de encontrar la titularidad.

“No me sentía al cien por ciento hoy te puedo decir que me siento plenamente recuperado y listo para competir en esa posición. En todas las líneas hay competencia, sabemos que quien esté mejor va a jugar. Entonces hay que competir y que sea una competencia sana. Se hizo un gran plantel, sabemos que no va a ser fácil pero para eso está el grupo para competir en Liga, creo que lo estamos haciendo bien y vamos a tratar de seguir por esa línea”.

Sánchez portó el gafete de capitán ante Cimarrones, lo cual precisó el jugador, siempre será motivante y se dedicará a trabajar con todo, corregir algunos detalles que se presentaron ante Cimarrones.

“Sabemos que queda mucho camino, vamos por la misma línea, seguir trabajando y tratar de brindar más alegrías. Es importante el iniciar ganando, es mejor corregir cosas ganando que perdiendo, y vamos a tratar de ganar, de esforzarnos para tener este mismo rendimiento”.

