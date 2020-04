Jerry Jones sin preocupación por extensión de contrato de Dak Prescott

El dueño de Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, descartó sentirse preocupado por la falta de un acuerdo de largo plazo con el mariscal de campo Dak Prescott, de cara a la temporada 2020 de la NFL.

El pasador volvió a ser etiquetado durante la temporada baja como jugador franquicia, sin embargo, el egresado de la Universidad de Mississippi State busca a como dé lugar una extensión a largo plazo para seguir jugando con la franquicia de la "Estrella Solitaria".

Tanto el entrenador en jefe Mike McCarthy como el propietario, Jones, están confiados de que se pueda lograr la renovación, aunque ahora mismo la prioridad es el Draft virtual del próximo jueves.

"No tengo un marco de tiempo. No está en una lista de prioridades como se podría imaginar todo el mundo, ya que nos estamos enfocando en el siguiente reclutamiento; no tengo el plazo, pero no me preocupa en absoluto este problema", explicó Jones durante una conferencia telefónica este martes.

Prescott recibirá 31.4 millones de dólares por jugar la campaña 2020 de la NFL y la fecha límite para su nuevo acuerdo será hasta el 15 de julio.

Hace unos meses el vicepresidente ejecutivo de la escuadra de Arlington, Stephen Jones, destacó que tiene plena confianza en que esta negociación llegue a buenos términos.

"Será nuestro mariscal de campo titular. Obviamente es franquiciado y nuestro objetivo más importante es conseguir que se firme a largo plazo, pero creemos que podemos hacerlo", señaló.

Cabe recordar que Dallas inició este lunes con las prácticas voluntarias virtuales, sin embargo, Prescott no se presentó a ellas y no participará hasta que exista un arreglo con la directiva.

