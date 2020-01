Jeraldino, asume su rol goleador

Fue contundente. Ignacio Jeraldino, flamante refuerzo del Atlas para el Clausura 2020, no le tiene miedo al éxito, mucho menos rehúye a la responsabilidad que conlleva ser el “9” del equipo, el que tenga sobre sus hombros las miradas de la Fiel que le exigirá goles, ya que su experiencia, su liderazgo y su calidad le ayudan para levantar la mano y ser el hombre gol de los rojinegros.

Llegó en sustitución de Facundo Barceló, pues el uruguayo no pudo con el compromiso de hacer los goles que el equipo necesitaba para meterse a la Liguilla, por ello la directiva decidió no hacer válida la opción de compra y es por eso que llegó Jeraldino, con las cartas credenciales suficientes para tomar ese puesto y trascender con los rojinegros.

Por lo pronto, el chileno ya le dio la primera alegría a la Fiel con el gol del triunfo frente a Cruz Azul en la Jornada 1 y eso acarrea más reflectores en el delantero chileno quien poco a poco se irá dando a conocer, sin embargo, Jeraldino sabe que esto es de trabajo diario y de esfuerzo en conjunto.

“Yo vivo mi día a día, me preocupo por mi familia, trato de dar mi 100% acá en Atlas a diario en cada entrenamiento y cuando uno se entrena bien, es mejor el rendimiento en los partidos, así que no me fijo en el entorno, lo que hablan de mí, ni lo que está pasando. Mi primer objetivo es pelear los puestos de arriba y luego hacer goles y ayudar al equipo en lo más que se pueda, porque esto es un equipo, no es individual”, dijo el delantero rojinegro.

Esta noche Atlas recibe al Puebla en el Estadio Jalisco y fue aquí en donde Ignacio Jeraldino le mandó un mensaje a la Fiel, pidiendo el apoyo y, en contraparte, se compromete a dar su máximo esfuerzo y claro, goles para generar alegrías en la fanaticada rojinegra.

“Yo me comprometo a darlo todo, a luchar cada día y entregarme a 100% y los goles llegarán gracias al esfuerzo de todos. Les digo que estén tranquilos, la idea es sacar la mayor cantidad de puntos y pelear la parte de arriba de la tabla, y si Dios quiere vamos a pelear los primeros puestos. Hay que estar dentro de los ocho primeros”, concluyó el ariete.

Sus cómplices

Para que un equipo trascienda, necesita generar competencia interna y así lo entiende Ignacio Jeraldino, quien tiene en los argentinos Javier Correa y Luciano Acosta a sus más cercanos cómplices.

“Está fuerte (la competencia), Javi Correa es un jugador muy fuerte, tiene altura, su pivoteo es muy bueno y me sirve eso a mí. Es bueno que haya competencia y más si es sana como es acá”.

Y siguió: “Luciano es un jugadorazo, ha hecho goles, técnicamente enorme, desequilibra fácilmente, se puede llevar a dos o tres jugadores y es solidario”.

El argentino ex de D.C. United es junto a Jeraldino, la gran esperanza rojinegra. TWITTER/@LuchoAcosta94

PARA SABER

Su rendimiento

Equipo J G A Atlas 1 1 0 Audax Italiano 59 19 10 Unión La Calera 18 1 0 Parma Primavera 10 6 0 Unión San Felipe 3 0 0

J: juegos; G: goles; A: asistencias

Atlas debuta en casa ante Puebla

El triunfo de la semana pasada ante Cruz Azul en calidad de visitante quedó de lado; ahora los Zorros tienen como meta confirmar el buen arranque del Clausura 2020 cuando debuten en el Estadio Jalisco al enfrentar a La Franja del Puebla a las 21:00 horas.

“Será difícil, ellos no tuvieron actividad en la primera jornada. Conocemos al entrenador, con un sistema de juego que enfrentamos el torneo pasado. Tendremos que hacer nuestro partido, con la estrategia que utilizamos ante cada rival, y en este tendremos que aplicarla con inteligencia”, dijo el director técnico Leandro Cufré.

Ahora sí, más allá de los lesionados Anderson Santamaría y Jesús Angulo, los rojinegros tienen plantel completo y Cufré podrá disponer de toda la plantilla que tiene sana para este compromiso, incluido Mauricio Cuero, quien ya cumplió su partido de castigo, además de los jugadores seleccionados de la Sub-23.

Posibles Alineaciones

ATLAS

12. Camilo Vargas

4. José Abella

2. Martín Nervo

30. Germán Conti

3. Ismael Govea

17. Mauricio Cuero

21. Lorenzo Reyes

218. Jeremy Márquez

26. Jesús Isijara

10. Luciano Acosta

9. Ignacio Jeraldino

Suplentes

23. Hernández

13. Cardona

7. Torres

6. Zaldívar

25. Rivera

29. Correa

186. Trejo

DT Leandro Cufré

PUEBLA

34. Nicolás Vikonis

28. Arturo Paganoni

25. Maximiliano Perg

5. Daniel Arreola

16. Gerardo Rodríguez

3. Alejandro Chumacero

8. Osvaldo Martínez

18. Christian Marrugo

10. Christian Tabó

11. Cristian Menéndez

9. Ángel Zaldívar

Suplentes

1. Rodríguez

7. González

22. Fernández

27. Acosta

26. Reyes

187. Vázquez

197. Zago

DT Juan Reynoso

Televisión: Azteca 7 y Fox Sports 2

Hora: 21:00

Multimedia: minuto a minuto informador.mx

Clima: 18º

SEDE: Estadio Jalisco

Árbitro: Adonaí Escobedo

JL