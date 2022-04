Luego de caer en su debut como entrenador del Mallorca, Javier Aguirre prefirió no lamentarse por el resultado de 1-0 ante el Getafe.

A pesar de que durante el partido se quedó con un hombre menos por la expulsión de del futbolista Franco Russo, el "Vasco" prefirió evitar lamentaciones.

"Con 11 estábamos muy ordenados, ambos equipos neutralizados, no había espacios, yo no vi grandes ocasiones ni grandes atajadas de los arqueros, no las vi, pero ya con diez nos costó más, nos reagrupamos y era complicado".

"Era duro mantener la intensidad del Getafe, el viento estuvo en contra y bueno, son cosas que pasan en el futbol y nadie vino a llorar ni a quejarse, le prohíbo a mis jugadores que lo hagan. Perdimos y ya está, a pasar página y mirar hacia el frente", comentó el "Vasco".

A Javier Aguirre le restan ocho partidos en la Liga de España para intentar salvar al Mallorca de caer al descenso.

