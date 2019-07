Continúa buen paso de México en Lima 2019

Encabezados por el tapatío José Ulloa, los pedalistas tricolores pusieron en todo lo alto el nombre de México al ser los reyes de la montaña, pues junto con Daniela Campuzano se ganaron ayer las medallas de oro en la modalidad cross country olímpico del ciclismo de montaña de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Ulloa, jalisciense que representa al Estado de Guanajuato, sorprendió al quedarse con el título luego de superar al favorito, el brasileño Henrique Avancini, número tres del mundo, al que relegó a la plata.

El azteca estableció un tiempo de 1h:25m:03s, superando al brasileño por 2:04 minutos. La medalla de bronce fue para el chileno Martín Vidaurre, quien quedó a 4:44 minutos del campeón.

“Sabía que venía Avancini a los Juegos Panamericanos y que iba a ser una competencia bastante fuerte. Pensé que la carrera se podía definir en las últimas vueltas, pero Avancini tuvo fallas técnicas y pude ganar esta medalla de oro”, destacó Ulloa.

“Ojalá que sigamos con esta buena racha, trabajando se puede tener todo bien y Tokio es el siguiente reto”, siguió Ulloa.

También en femenil

Más temprano, Daniela Campuzano había ganado entre las mujeres con un tiempo de 1:30:45 a la argentina Sofía Gómez, medalla de plata, y la brasileña Jaqueline Mourao, queien se llevó el bronce.

Campuzano, quien acabó cuarta en los Panamericanos de Toronto 2015 y fue novena en Guadalajara 2011, recorrió los 4.2 kilómetros del circuito limeño del Morro del Solar en cuatro vueltas sin perder la punta en el primer loop, mientras que Gómez acabó con un crono de 1h31:06 y Mourao registró 1h31:12.

“Creo que la experiencia (influyó), el tiempo que llevo corriendo y que me conozco mejor y, sobre todo, he aprendido a no estresarme y a creer en mí”, comentó Campuzano luego de celebrar su triunfo.

La capitalina, de 32 años, fue la primera representante olímpica de México en ciclismo de montaña, en Rio de Janeiro 2016, donde ejerció de abanderada en el desfile inaugural y acabó en decimosexto lugar en la competencia.

Selección femenil abre su participación con triunfo

Charlyn Corral (izq.) mostró liderazgo y marcó el segundo gol del equipo mexicano. IMAGO7

La Selección mexicana debutó en el torneo de futbol femenil de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con un triunfo por marcador de 2-0 sobre su similar de Jamaica, en actividad del Grupo A.

Los goles de la victoria fueron obra de Kiana Palacios al minuto 38, así como de Charlyn Corral al 57’. Con este resultado, las “verdes” llegaron a tres unidades, en tanto que las del Caribe se quedaron sin puntos.

Más allá de los pocos sobresaltos, este juego no fue sencillo para el Tri, que tuvo el control del balón, no así la claridad para reflejar este dominio.

Tras un remate al poste por parte de María Sánchez apenas en el inicio, parecía que sólo sería cuestión de tiempo para que cayera el primer tanto del cuadro que dirige Christopher Cuéllar, sin embargo, les costó trabajo superar a una ordenada zaga caribeña.

Fue hasta el minuto 38 cuando el cuadro mexicano logró terminar con el cero en un tiro de esquina por izquierda, donde Kiana Palacios conectó un certero cabezazo pegado al poste, para irse así al descanso.

Para el complemento México fue más claro en su accionar ofensivo y tras una gran atajada de la portera Sydney Schneider a disparo de Charlyn Corral, logró aumentar su ventaja.

Todo se originó en una buena jugada por derecha en la que Kenti Robles filtró para Sandra Mayor, quien mandó una diagonal para que Charlyn sólo empujara el esférico al fondo de las redes al minuto 57.

México buscó una tercera anotación, pero fueron las “Reggae Girls” las que estuvieron cerca de acortar distancias. Primero por medio de Jayda Pelaia-Hylton, que puso un balón en el travesaño, y posteriormente un disparo de Toriana Jade Patterson, que se fue por encima, para así decretar el primer triunfo del Tri.

Al terminar el encuentro, la mediocampista Sandra Mayor aceptó que existen aspectos por mejorar en el funcionamiento de la Selección mexicana de futbol femenil, pero lo importante es que sumaron sus primeros tres puntos esta justa.

“En el último tercio nos faltó esa puntería que hubiera hecho un marcador más abultado y con más tranquilidad en los últimos minutos, pero el partido fue bueno, tuvimos el balón, entonces este resultado nos da confianza”, subrayó.

Una medalla mexicana más en el squash

Alfredo Manuel Ávila y Diana Elisa García no pudieron ante la dupla colombiana. NOTIMEX

Diana Elisa García Fierro y Alfredo Manuel Ávila Vergara dieron a México la medalla de plata en la modalidad de dobles mixto del torneo de squash de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se disputó en el Centro de Alto Rendimiento de Videna.

El par azteca cayó ante la pareja colombiana formada por Miguel Ángel Rodríguez y Catalina Peláez Casasfranco, quienes se impusieron en dos sets a cero, 11-10 y 11-4, en apenas 24 minutos de acción.

Lo demás quedó para el anecdotario, porque nuevamente Rodríguez y Peláez se fueron adelante y con relativa facilidad, en ocho minutos, ganaron por 11-4 a García y Villa.

Jornada productiva

La actividad de ayer para los atletas de Jalisco fue fructífera y siguen dando dividendos para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el taekwondo, el jalisciense Leonardo Juárez (foto), junto a Zulema Ibáñez, se adjudicaron el metal dorado dentro de la modalidad de poomsae de la prueba de pareja mixta, concluyendo con un promedio 7.440 puntos.

Dentro de la misma disciplina, el equipo mixto en donde tuvieron participación los jaliscienses Paula Fregoso, Daniela Rodríguez y Leonardo Juárez, terminó en la cuarta posición con 6.92 puntos.

En el canotaje, Juan Pablo Rodríguez, quien forma parte del equipo de velocidad, se llevó la medalla de bronce en la categoría K4 500 metros en la rama varonil.

