Irma “Güerita” Sánchez, del ring al Congreso

Conocida como una de las pugilistas jaliscienses más exitosas de la historia, la actual campeona mundial interina de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría mosca, Irma “Güerita” Sánchez, ha dado a conocer una nueva faceta de su vida al haber sido designada como diputada suplente al Congreso de Jalisco.

“Desgraciadamente los ciudadanos ya no creemos en ningún político, por eso se está metiendo mucha gente del deporte. Yo siempre he sido una persona que, además de deportista, me ha gustado ayudar a todos dentro y fuera de mi ámbito. Ahora se me dio una oportunidad, soy alguien que viene desde abajo y que conoce las necesidades de todas las personas, eso me sirvió mucho, fue una experiencia muy agradable, escuchar a las personas, tocar sus puertas, había negación de parte de ellos, ya no creían en la política, pero me dieron la oportunidad”.

Sánchez, quien será la suplente de la diputada electa por el Distrito 11, Kehila Ku, señaló que uno de sus objetivos será el apoyar al deporte jalisciense, ya que aún faltan muchos recursos para el desarrollo de más deportistas de alto rendimiento.

“Ya he trabajado con gente del deporte, no sólo en el tema del boxeo. Está muy abandonado el deporte en todos los aspectos y todas las disciplinas. Falta mucho por hacer, lo he seguido de cerca, hay mucha carencia. Por eso quiero buscar más recursos en la parte federal, que exista mayor apoyo para nuestros deportistas”.

Sobre su carrera, la oriunda de la Perla Tapatía agregó que hará una pausa, no sin antes buscar el campeonato mundial unificado ante la japonesa Naoko Fujioka en septiembre próximo.

“Le voy a dar una pausa, quiero hacer las cosas bien desde mi trinchera, meterme a fondo en todos los temas de mi ciudad y de mi gente. El plan que hay es hacer una pelea más, quiero ganar y ahora sí entrar de lleno a la política. Está programada para el 14 de septiembre, vamos a unificar el campeonato contra una japonesa, la pelea sería en Japón”.

Durante su carrera, Irma Sánchez ha logrado pelear en 38 ocasiones, con marca de 30 victorias, siete derrotas y un empate, además de haber disputado 13 peleas por un campeonato del mundo.