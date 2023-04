Insólito: Recibió premio por tercer puesto en maratón, pero había hecho parte del recorrido en auto

Una atleta escocesa a la que entregaron un trofeo por el tercer puesto del ultramaratón de Mánchester a Liverpool confesó que había recorrido cuatro de los 80 kilómetros del trayecto en coche.

Joasia Zakrzewski reveló a medios británicos que se había subido al vehículo de un amigo para retomar el recorrido en un momento de la carrera, motivo por el cual debió ser descalificada.

La atleta se excusó argumentando que se perdió a mitad de la prueba y comenzó a sentir dolor en una pierna, por lo que -cuando vio a un amigo en una de las veredas del camino- le pidió que si la podía acercar al próximo punto de control.

"Mi intención era retirarme, pero los organizadores me dijeron que me arrepentiría si no acababa, por lo que seguí de forma no competitiva. Intenté no adelantar a la compañera que tenía delante y no intervenir en el devenir de la carrera", aseguró Zakrzewski.

Sin embargo, quedó tercera en la prueba y recibió un trofeo por ello.

"Cometí un error gravísimo al aceptar el premio y debería devolverlo. Estaba cansada y con jet lag. No me encontraba bien y no pensaba en claro. Soy una idiota por lo que hice y me gustaría disculparme", agregó la mujer.



Zakrzewski, de 46 años, tiene una amplia trayectoria en el atletismo y, pese a residir en Sídney, compite bajo la bandera de Gran Bretaña, con quienes ganó la plata en 2011 y el bronce en 2014 y 2015 en los campeonatos del mundo de 100 kilómetros.

También representó a Escocia en la maratón de los Juegos de la Commonwealth en Glasgow en 2014 y más recientemente ganó una carrera de resistencia de 24 horas en Australia en la que cubrió una distancia de 236 kilómetros.