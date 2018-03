Iniesta se plantea dejar la Selección tras el Mundial

Andrés Iniesta analiza retirarse de la Selección española de futbol después de su participación en el Mundial de Rusia 2018, pues quiere que su lugar en el equipo sea por su desempeño, más que por su trayectoria.

Iniesta y Diego Costa aparecieron en la sala de prensa de la concentración de la escuadra española previo al duelo amistoso frente a Alemania y el primero sorprendió al decir que el Mundial de Rusia podría ser su último servicio para la Selección ibérica. “Posiblemente sea mi última aparición con la Selección, ojalá que mi despedida con España sea la que todos soñamos en la Final, esperemos que mi último partido sea la Final del Mundial”, aseguró.

Iniesta también habló sobre su posible despedida del Barcelona, asegurando que no se iría a ningún sitio donde tuviera que competir con el club catalán y que si las lesiones le respetan podrá competir por un hueco en el 11 titular los próximos dos años.

“Por momento y por naturaleza posiblemente sea mi última aparición con la Selección. Es similar a lo que me puede pasar en mi club. No quiero estar por estar. No tengo la necesidad de estar en los sitios por ser quien he sido”, señaló el futbolista.