Inicia la travesía de la Carrera Panamericana

Los motores comienzan su rugir, los neumáticos a la presión indicada, el olor a combustible en el ambiente, los nervios a todo lo que da, algunas de las principales carreteras federales del país están listas y las ciudades sede de las metas preparan sus recepciones. Y es que del 13 al 19 de octubre se correrá una de las principales carreras no sólo de México, sino del mundo, la Carrera Panamericana, que en esta edición de 2017 está de manteles largos, ya que cumple 30 años de existencia y es por ello que los pilotos darán todo para llevarse el triunfo.

“Hay un poco de nervios, porque es la carrera más importante de carretera en el mundo, es una carrera a velocidad, muy peligrosa, el coche debe estar en muy buen estado porque son cuatro mil kilómetros los que recorremos, entonces de ahí viene el nerviosismo”, apuntó el piloto experimentado Xavier Lamadrid, quien correrá en un Ford Falcon 1965.

Todo comenzará hoy por la noche, con el banderazo sombólico en la ciudad de Querétaro, para que sea mañana cuando se arranque desde esta ciudad queretana para recorrer más de 130 kilómetros a tramos de velocidad a través de la Sierra Gorda.

Esta primera etapa concluirá en la ciudad de Puebla para luego ir hacia la capital de la República Mexicana, Morelia y Guanajuato, tal y como se ha hecho en años anteriores. Luego se estrenará sede de una de las metas, se trata de San Luis Potosí, posteriormente se trasladará la carrera al Estado de Zacatecas, para terminar en Durango, una de las etapas más complicadas de la Carrera Panamericana.

“Es una carrera sobre carretera, las carreteras nacionales, las que se usaron en los años 50, que cierra la Policía Federal de Caminos, no utilizamos autopistas, utilizamos las carreteras con muchas curvas, el grado máximo de peligro, la adrenalina es la que nos mueve”.

¡Estamos a un par de días de comenzar! Les compartimos el mapa general de La Carrera Panamericana. #LaPanamericana30 pic.twitter.com/d49b3sdeL7 — Carrera Panamericana (@panaoficial) 11 de octubre de 2017

Pilotos de 14 países

En esta edición que festeja los 30 años de la Carrera Panamericana, el comité organizador se dio el lujo de invitar a pilotos de 14 nacionalidades, es decir, además de México, vendrán pilotos de 13 países diferentes, algo que realza el nivel y la categoría de esta carrera, algo muy pocas veces visto. Esto lo informó Ricardo Ramírez, otro piloto tapatío que aspira a ganar, aunque lo hace más por amor a los autos y por amor a sus hijos, que corren junto a él.

“En esta ocasión, en el 30 aniversario, van a correr 14 nacionalidades, México y 13 más. Si a nosotros nos cuesta un dineral, a los extranjeros les cuesta el doble. Si no se le da tanta difusión en México es por eso, pero los que están en el ambiente automovilístico lo saben”, dijo Ricardo Ramírez, quien correrá a bordo de un BMW 2002, modelo 1970.

“Es algo muy padre, yo empecé muy grande a correr en la Panamericana, es lo máximo que puedes correr, lo hago con mis dos hijos, es una sensación y una gran responsabilidad, su mamá se enoja porque no le gusta que se suban conmigo”.

Es un vicio

Por su parte, Xavier Lamadrid hijo, quien correrá contra su padre en un Mustang Fastback 1965, reconoció que para él correr es un vicio que no dejaría por nada del mundo, ya que adora los autos desde que era un niño. Hoy en día es un experimentado piloto que radica en Mónaco y que se da el tiempo necesario para competir en esta prestigiada carrera.

“Lo de las carreras es un vicio, porque hay veces que no deberías de correr y acabas corriendo y haces todo para hacerlo, encuentras patrocinios y todo, pero es un vicio que pega desde que estoy muy chico. Me tocó ir a León, a San Luis, a todos lados, era muy padre, me gustó desde chiquito, siempre me gustaron los coches.

“Lo hago en la Carrera Panamericana, porque es una carrera muy importante aquí en México, es una carrera de caballeros, gente que corre categorías grandes, como yo que corremos en Europa, hay amateurs, hay de todo, es muy bonita”, apuntó Lamadrid hijo, quien se declaró listo para la competencia.

SABER MÁS

Itinerario

13 de octubre:

Querétaro – Puebla

14 de octubre:

Puebla – Ciudad de México

15 de octubre:

Ciudad de México – Morelia

16 de octubre:

Morelia – Guanajuato

17 de octubre:

Guanajuato – San Luis Potosí

18 de octubre:

San Luis Potosí – Zacatecas

19 de octubre:

Zacatecas – Durango