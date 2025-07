Hanna Cisneros, una referente en el tiro deportivo de Jalisco

No hay delegación que domine el tiro deportivo en las Olimpiadas Nacionales como Jalisco. Pese a no ser una disciplina tan popular o conocida en el país y nuestro estado, existen atletas que se destacan por su firmeza, determinación y templanza a la hora de sus ejecuciones que permiten posicionar al equipo auriazul como el más temido de la competencia.

Entre los múltiples talentos locales que existen en este deporte, sobresale Hanna Cisneros de 17 años, quien recientemente contribuyó a que Jalisco se coronara en la disciplina por otro año más al cosechar tres oros, dos bronces y una plata, medallas que también la proyectaron como la mejor de México en la modalidad de rifle.

Tras su participación en la Olimpiada Nacional 2025, Cisneros se enfocará en su siguiente reto: los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Sin embargo, esta no será su primera experiencia internacional, ya que previamente participó en el Intarso Reflex Shooting Cup.

“Cuando llegué a la internacional yo dije, ‘no creo que entre en los primeros lugares’, porque tengo entendido que Europa es muy fuerte, al menos en el tiro deportivo. Pero, mi entrenador me dijo que no me preocupara porque mi principal objetivo tenía que ser las Olimpiadas Nacionales, eso me quitó presión y, al final, me traje dos platas y un bronce. Luego, acá en México, pues sentí menos nervios, sobre todo, porque estábamos en casa y con las instalaciones en las que entrenamos todos los días. Ambas fueron muy gratas experiencias”, mencionó.

“Me siento lista, contenta con mi trabajo. Considero que mi mejor prueba es de pie y esa es en la única en la que voy a participar en Asunción, y al menos en la Olimpiada, obtuve muy buenos resultados. Claro que siempre está el nervio que se siente en el estómago, pero estoy contenta de haber clasificado y me siento preparada para subir al podio” dijo después de los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional.

“Cuando estaba en la escuela de CODE, me acuerdo que, nos llegaron a dar una clase que se llamaba ADN de Jalisco y nos cuestionaban el por qué el atleta de Jalisco es mejor o por qué tiene más fortalezas. Desde mi perspectiva, un atleta de Jalisco tiene más fuerza detrás por el equipo que lo respalda”, aclaró por qué considera que Jalisco domine en el tiro deportivo a nivel nacional.

Sobre cómo es practicar un deporte que no tiene tanto reconocimiento en México dijo: “A veces se siente feo y más que nada porque, ante la poca visibilidad hacia el tiro en ocasiones sí pienso, ¿para qué lo hago? Pero, no dejo de disfrutar la competencia. Mi entrenador siempre me lo dice, a mí no me gusta decirlo, pero él dice, “En tu categoría, eres la mejor en todo México”, y veremos si en los Panamericanos y a lo mejor soy la mejor en todo en América. Entonces, no me importa tanto la opinión pública, me importa más mi opinión y el hecho de que vaya, compita y gane”.

Los Juegos Panamericanos Junior que tendrán sede en Asunción, Paraguay, se llevarán a cabo del 9 al 23 de agosto próximo, en este evento participarán atletas nacidos entre el 2003 y 2013. Hanna Cisneros buscará llevarse oro para conseguir su pase directo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.