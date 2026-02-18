Infantino reacciona a presunto insulto racista contra Vinicius Jr

El presidente de la FIFA ya dio respuesta a los incidentes ocurridos durante el partido entre Benfica y Real Madrid en el que presuntamente se presentaron diversos insultos racistas contra Vinicius Jr.

Gianni Infantino fue contundente en un comunicado publicado en redes sociales: "Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid".

"No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad, necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables", añadió Infantino.

En el minuto 52 del encuentro, Vinicius se dirigió corriendo a François Letexier, colegiado del partido, para advertirle que el jugador argentino Gianluca Prestianni le había llamado 'mono', y el árbitro, al momento, inició el protocolo antirracista.

El máximo dirigente de la FIFA aplaudió la actuación de Letexier, que usó "el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación".

"En la FIFA estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el futbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación", subrayó.

Infantino terminó incidiendo en ese mensaje de solidaridad: "Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación".

