Hedgardo Marín recibirá sanción interna

Hedgardo Marín está en el ojo del huracán, pero no porque haya dado extraordinarios partidos en sus últimas presentaciones con Chivas, sino por un tema extra cancha al verse inmiscuido en un accidente automovilístico con su coche, el cual terminó bastante dañado al chocar con un camión pesado que transportaba 25 toneladas de aceite, que se volcó tras el impacto.

El suceso se dio a las 4:20 de la madrugada de ayer; según reportes de personal de diferentes corporaciones que llegaron al lugar de los hechos por prolongación López Mateos, para dar las primeras atenciones. Por los golpes del auto, aseguran que el jugador de Chivas se le metió al camión pesado por descuido, y tras ser impactado se fue contra el camellón central.

Afortunadamente salió ileso, no tiene ningún problema y está en condiciones de trabajar desde hoy, ya que ayer le dieron descanso para que resolviera algunos temas pendientes respecto al accidente.

La directiva del Guadalajara le impondrá una multa de acuerdo con el reglamento interno que hay en el redil y de consecuencias deportivas, el técnico José Cardozo determinará qué prosigue, ya que apenas el martes había declarado que quería a todos sus elementos con un comportamiento profesional en todos los sentidos.

“Trato de no meterme mucho porque es un tema personal, no porque es mi jugador tengo derecho a meterme en su vida. Trato de dialogar en aspectos del futbol, de los amigos que no son, de la gente que te va a invitar a todos lados. Busco que el jugador sea responsable de su profesión, es fantástica esta profesión. Ellos, si no concentramos, deben dormir temprano y el jugador que yo vea que está 12:00 o 01:00 de la mañana fuera, no juega.”

Cardozo precisó que sus consejos eran para todos los elementos en la plantilla, porque el palmarés del Guadalajara así lo exigía y él estaba completamente de acuerdo.

“Significa que uno es responsable, no importa que tenga 17 años o 35 años, el jugador que cuando no concentramos y esté fuera, no juega porque no está siendo responsable ni profesional”.

Salcido apunta al reglamento

El capitán del Rebaño, Carlos Salcido, le recordó a Marín que hay un reglamento a respetar y le dio gusto que no le haya pasado nada, ya lo que venga tendrá que aceptarlo de acuerdo con el reglamento interno.

“Es mi compañero, tuvo un accidente, que bueno que salió bien. Tengo entendido que venía con su señora, lo mejor fue escuchar que no le pasó nada. Hay otras consecuencias, cosas como horarios, situaciones en las que no entro yo (multa interna por violar el reglamento interno)”.

El club informó de manera oficial que su esposa iba con el jugador, aunque gente que llegó a la escena aseguró que el jugador viajaba solo. Personal que atendió el siniestro detectó que el jugador tenía un olor a alcohol, pero esto no lo confirmó de manera oficial ninguna autoridad.