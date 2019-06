He quedado a deber en el Tricolor: Orbelín

La Selección Nacional de México continuó con su preparación de cara al encuentro amistoso que sostendrá frente a su similar de Venezuela este miércoles en el Estadio Mercedes Benz.

El equipo dirigido por Gerardo Martino tuvo su primera práctica ayer por la tarde, en el Centro de Entrenamiento del Club Atlanta de la MLS, la cual duró alrededor de hora y media.

Orbelín Pineda, César Montes y Jorge Sánchez hablaron con los medios, respecto al equipo que disputará la próxima Copa Oro.

El hoy volante de Cruz Azul se sinceró cuando lo cuestionaron sobre sus actuaciones con el Tricolor mayor.

“He quedado a deber y siempre he sido consciente de que no he podido mostrar lo que realmente sé. Me sigo preparando como persona y jugador para dar mi granito de arena, que es lo más importante. Yo sigo trabajando, para tener oportunidades y seguirme mostrando en partidos importantes. Este es un gran certamen (Copa Oro) para hacerlo y dar lo máximo. Voy a hacer todo lo que sé, lo que pueda dar de mí, con el mejor torneo”.

Luego habló el zaguero de los Rayados de Monterrey, César Montes, sobre cómo está el equipo de cara a la competición en suelo estadounidense.

“Tengo sensaciones muy buenas de parte de todo el grupo, a pesar de que sabemos que todavía no está la lista final. Todos estamos contentos porque sabemos que aportamos para los próximos encuentros. El grupo se encuentra bien con esta competencia que existe”.

Respecto a la posición en la que se desempeñará, el lateral americanista Jorge Sánchez comentó.

“Platiqué un poco con el profesor (Martino) y me preguntó en qué posición me sentía más cómodo, y en las dos me siento así -central o lateral izquierdo-. Ya es decisión de él en donde me necesite, yo me voy a matar dentro del campo y siempre estar a favor del equipo”.

Salcedo se rehabilita

Carlos Salcedo realiza trabajos de rehabilitación a marchas forzadas, con la esperanza de no ser cortado de la lista final de la Copa Oro por Gerardo Martino.

El “Titán” arrastra molestias en la rodilla derecha, las cuales le hicieron perder la titularidad en la Final del Clausura 2019 con los Tigres.